Hotelierii din sudul litoralului speră să repete vânzările de anul trecut

Hotelierii din sudul litoralului nu se așteaptă la surprize majore pentru acest an. Cu toate că sărbătorile pascale vor fi organizate de data aceasta în stațiunile din sud, la fel ca și deschiderea sezonului estival 2010, administratorii unităților de cazare sunt pesimiști în legătură cu venirea turiștilor români în lunile aprilie și mai, la mare. Patronatele și agențiile de turism din România au anunțat la sfârșitul lunii ianuarie 2010 că Paștele (4 aprilie 2010) se va organiza în zona de sud a litoralului românesc. Tot acolo se va da startul sezonului estival, la aproximativ o lună distanță (1 mai). Multe din hotelurile din Mangalia și stațiunile din jur au început pregătirile pentru a deschide la începutul lui aprilie, însă reprezentanții nu cred în posibilitatea obținerii de profit în lunile premergătoare verii. „Vom deschide baza de tratament, restaurantul, precum și structura de cazare pe 29 martie. Nu ne așteptăm la mare lucru până în full-sezon, de aceea nu vom funcționa la capacitate maximă. Există o cerere dispersată, este prea devreme pentru un hotel să deschidă, mai ales că perioada dintre sărbătorile pascale și 1 Mai este destul de lungă. Noi am vrea, dar nu avem cu ce. Cine va veni în aprilie la mare?”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Mariana Chiriță, șefa departamentului de cazare al hotelului Paradiso din Mangalia. „Vom deschide de 1 Mai, pentru ca statul să nu ne amendeze și vom sta zâmbitori la recepție. Cum să facem profit când nu avem infrastructură rutieră? Există drumuri de legătură între stațiuni care sunt închise până la 15 mai 2010. Cum să ajungă turistul la noi?”, a explicat un reprezentant al hotelului Tismana din Jupiter. Totuși, ofertele speciale nu lip-sesc, în încercarea de a atrage ceva turiști în zilele de Paști și 1 Mai. „Noi vrem să deschidem de 1 aprilie, pregătirile sunt în toi. Pentru a atrage clienți, venim cu o ofertă specială, împreună cu un partener bulgar. Pachetul constă în trei nopți la spa, la noi, și trei nopți în Bulgaria, la un club de golf”, a afirmat Dragoș Tudorache, directorul de vânzări și marketing din cadrul hotelului Cocor, din Olimp. Și hotel Paradiso va pregăti o ofertă specială pentru pensionari, potrivit departamentului de cazare. Pentru sezonul estival 2010, așteptările sunt destul de mari și majoritatea hotelierilor speră la un an cel puțin la fel de bun ca 2009. „Noi sperăm ca gradul de ocupare din acest an să fie cel puțin la nivelul celui din 2009. Anul trecut am avut cele mai bune rezultate de la deschiderea hotelului, din 2002, în primul rând datorită investiției de 12 milioane de euro în centrul spa. Contractele pe extern au fost menținute, iar cererile prin programul Înscrieri timpurii au început să vină. Sigur, este doar al doilea an pentru program, nu ne așteptăm la încasări mari”, a spus Dragoș Tudorache. „Momentan, este prematur să vorbim despre posibile rezultate. Însă sperăm să obținem cel puțin vânzările de anul trecut”, a precizat Mariana Chiriță. La fel au declarat și reprezentanții hotelului Atena din Costinești, deschis anul trecut, care ar fi mulțumiți dacă ar repeta gradul de ocupare de pe parcursul sezonului estival din 2009.