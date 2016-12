Hotelierii din Mamaia se bat în „oferte“

Turiștii nu se pot plânge că oferta de cazare pentru stațiunea Mamaia, preferata românilor, nu este variată și pe buzunarele fiecăruia. Hotelierii au ieșit anul acesta cu tot felul de oferte, cât se poate de avantajoase, în speranța că gradul de ocupare va crește spre 100% pe tot sezonul estival, și nu doar pe sfârșit de săptămână. La hotelurile de două stele, ofertele gen „plătești cinci nopți și stai șase“ ori „la șase nopți de cazare, una gratuită“ sunt destul de frecvente. Iată și care sunt prețurile începând de săptămâna aceasta: pentru perioada 20 - 25 iunie, turiștii trebuie să scoată din buzunar 357 lei, pentru cazare și mic dejun, 564 lei - cazare, plus mic dejun și prânz/cină, sau 771 lei pentru cazare și trei mese/zi. La un alt hotel de două stele din Mamaia, pentru șase nopți de cazare, plus o noapte gratuită, în perioada 19 - 25 iunie, turiștii trebuie să achite 369 lei/persoană, dar, dacă aceștia vor și trei mese pe zi, sejurul ajunge la 892 lei sau la 949 lei, în perioada 26 iunie - 2 iulie. Prețurile încep să urce cu fiecare stea adăugată. La un hotel de trei stele, printre puținele care oferă opțiunea de „all inclusive”, pentru o vacanță în perioada 22 - 26 iunie, trebuie să scoateți din buzunar 805 lei/persoană, pentru cinci nopți, iar pentru șapte nopți, în perioada 21 - 27 iunie, 1.127 lei. La un alt hotel de trei stele, se poate sta cinci nopți și cu 421 lei / persoană, însă doar cu mic dejun inclus. Unul dintre cele mai luxoase și cunoscute hoteluri din Mamaia, de patru stele, ridică „ștacheta“. Pe acest sfârșit de lună și început de iulie, prețul a cinci nopți de cazare este de 1.400 lei/persoană, cu mic dejun inclus și prânz. Se poate însă și mai mult. La cinci stele, pentru cinci nopți de cazare, cu mic dejun, plus prânz, turiștii trebuie să scoa-tă din buzunar 1.890 lei/persoană, ori 1.430 lei, doar cu mic dejuninclus. De menționat că majoritatea hotelurilor cu pretenții, în plin sezon estival, 15 iulie - 15 august, nu oferă decât pachete cu trei mese incluse sau măcar cu mic dejun și prânz. La fel de important, cele mai multe hoteluri oferă gratuitate la cazare și mic dejun copiilor cu vârsta între 0 - 7 ani, iar cei între 7 - 12 ani, neîmpliniți, beneficiază de gratuitate la cazare, dar achită masa.