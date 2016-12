Hotelierii din Mamaia anunţă tarife mai mici pentru anul viitor

Hotelierii din Mamaia anunță tarife mai mici pentru anul viitor

Cu tot optimismul Ministerului Turismului, 2009 pentru hotelierii din stațiunea Mamaia nu a fost un an deloc bun. Sectorul unităților de cazare de două - trei stele a fost cel mai afectat de scăderea puterii de cumpărare a românilor. , Ca să nu se mai repete situația din acest an, pentru 2010 reprezentanții hotelurilor anunță reduceri importante ale tarifelor. Agențiile de turism vorbesc de scăderea încasărilor în 2009 cu 10%, față de anul trecut. Cheltuielile făcute de turiști pe litoral au scăzut tot cu 10% în 2009. În plus, s-a diminuat și timpul alocat unei vacanțe: în loc de o medie de 10 - 12 zile, înregistrată anii anteriori, românii au petrecut 6 - 7 zile pe un sejur la mare, în 2009. Potrivit hotelierilor din stațiunea Mamaia: „Cu toată tevatura de la televizor și fluxul mare de turiști care au ales litoralul românesc, hotelurile au mers extrem de prost. Practic, a fost un an al turismului de weekend. Din punctul de vedere financiar, a fost cel mai prost an din ultimul deceniu. Gradul de ocupare a fost cu mult sub 2008", a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Ion Balaban, reprezentantul hotelului de două stele „Flora”. „Majoritatea turiștilor au venit pe cont propriu sau s-au cazat la rude sau la negru. Foarte puțini au ales unitățile de cazare specializate. Au ales să nu mai mănânce la restaurant și să cumpere de la ma-gazinele din oraș și din hyper-market-uri. Din păcate, scăderea puterii de cumpărare și-a pus serios amprenta pe comportamentul turistului”, a explicat Ion Balaban. Segmentul de lux nu a resimțit criza în aceeași măsură. „Sigur, a fost un an slab în general, însă noi am reușit să ne încadrăm în previziunile bugetare stabilite la începutul anului. Cel mai serios am suferit la capitolul concesionării plajei din fața hotelului. Am avut serios de muncit ca să reușim să luăm plaja în administrare pentru zece ani”, a afirmat Gelu Enciu, managerul hotelului de cinci stele „Vega”. Pentru 2010, perspectivele nu sunt foarte optimiste. Însă, hotelierii vorbesc la unison de reducerea tarifelor, pentru a mai putea supraviețui. „Anul viitor estimăm că va crește cererea pentru ofertele de tip early booking, dar la fel ca și în acest an, majoritatea locurilor de cazare vor fi valorificate prin intermediul ofertelor last minute. Cu siguranță nu vom mări tarifele față de cele din 2009 și vom continua să oferim discount-uri la unele pachete și pentru clienții deja fideli ai hotelului”, a declarat Mariana Guruianu, reprezentantul hotelului de patru stele „Splendid”. „2010 cred că va fi un an mai slab pentru turism. Semnalele primite până acum sunt negative, din acest punct de vedere. Contractările sunt în impas, există un blocaj financiar serios la aproape toate unitățile de cazare de pe litoral, care au de încasat sume consistente de bani de la operatorii din turism. Vom face reduceri importante de preț, în 2010, pentru a nu se mai repeta situația din 2009", a spus reprezentantul hotelului „Flora”. „Pentru 2010, vom încerca să menținem și chiar să reducem, în anumite perioade, tarifele din acest an. Vom continua să dezvoltăm turismul de sejur și să diversificăm agrementul. Încercăm să atragem segmentul turiștilor cu venituri medii și mari și să îi stimu-lăm să stea cât mai mult la mare. Nu este normal ca în weekend să ai hotelul plin și în timpul săptămânii, gradul de ocupare să fie de 40%”, a concluzionat Gelu Enciu.