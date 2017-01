Hotelierii de pe litoral prevestesc un sezon de excepţie

Hotelierii de pe litoral prevestesc un sezon de excepție

Ieri, în stațiunea Mamaia, Asociația de Promovare a Turismului „Litoral”, împreună cu patronatele hoteliere de pe litoral, au organizat o întâlnire în cadrul căreia au prezentat situația plajelor de pe litoralul românesc și au adus clarificări privind comparațiile de tarife care se fac cu litoralul bulgăresc. Potrivit celor prezenți la discuțiile de ieri, în sezonul estival din acest an, principalele modificări vor fi înregistrate la serviciile de masă și cele de cazare care „vor fi mult mai bune decât cele de anul trecut”. De asemenea, ei au atras atenția și asupra faptului că diferența dintre prețurile practicate pe litoralul românesc și cele de pe litoralul bulgăresc este una exagerată. „Un hotel de patru stele din stațiunea Mamaia are tarife de 200 de lei, la recepție, de 120 de lei, prin agenție, și de 60 de lei, prin programul Litoralul pentru toți”, a precizat Corina Martin, președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral. Mai mult decât atât, pentru sezonul din acest an, președintele a precizat că 90% dintre locurile de cazare de pe litoral sunt rezervate încă de la bursa de turism din toamna anului trecut. Ea a fost completată de către vicepreședintele Patronatului Hotelierilor din Costinești, Adrian Mazilu, care a adăugat că, începând din perioada imediat următoare și până la închiderea sezonului, două hoteluri din stațiune vor avea un grad de ocupare de 100%. În ceea ce privește problemele cu care se confruntă hotelierii, principala nemulțumire este legată de calitatea plajelor din stațiuni. Practic, cei prezenți la întâlnire au criticat modul de administrare al plajelor, propunând ca pe viitor, de acest lucru să nu se mai ocupe Direcția Apelor Dobrogea Litoral, ci Consiliul Local, prin intermediul unei firme specializate. Totuși, propunerea are șanse destul de mici să fie luată în considerare în condițiile în care majoritatea plajelor de pe litoralul românesc au fost deja concesionate pe câte zece ani.