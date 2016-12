Hotelierii de pe litoral au schimbat strategia. Se bat în all inclusive cu bulgarii

Cât de curând este foarte probabil ca hotelurile de trei stele de pe litoralul bulgăresc, ce găzduiesc vară de vară și zeci de mii de români, să nu mai poată vinde pachete all inclusive. Agenția pentru Siguranța Alimentară din Bulgaria a propus recent ca oferte turistice de acest gen să fie disponibile doar la hotelurile de patru și cinci stele. Guvernul bulgar se pare că susține inițiativa, după ce au fost raportate numeroase neconcordanțe între capacitățile de cazare și cele de servire în restaurante. Vestea aceasta i-a pus pe gânduri pe câțiva hotelieri de pe litoralul românesc, care au venit cu o „contraofertă“, așa cum o numesc ei: sistem all inclusive în mai multe unități de cazare din stațiunile Mamaia, Eforie Sud și chiar Saturn, Venus și Jupiter.O parte dintre aceste hoteluri oferă pachete turistice la prețuri ceva mai mici, până pe 23 iunie, în cadrul programului „Litoralul pentru toți - All inclusive”. Opțiunea „All inclusive“ asigură toate cele trei mese, servite în regim bufet (bucătărie românească, tradițională), băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, acces gratuit la piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă, se laudă hotelierii. Un pachet all inclusive cu cinci nopți de cazare în această perioadă costă 895 de lei/persoană, la hotel de cinci stele, 795 lei/persoană, la hotel de patru stele, respectiv 695 lei/persoană, la trei stele. La acești bani vând însă vacanțe, potrivit informațiilor de pe site-ul Asociației Naționale a Agențiilor, doar cinci hoteluri de pe litoral: Hotel Palace din Venus, Saturn din stațiunea Saturn, și Dorna, Modern și Mercur - Minerva din Mamaia.Totuși, nu neapărat apetitul românilor pentru all inclusive atunci când vine vorba despre petrecerea vacanței peste graniță i-a determinat pe administratori să includă și asemenea oferte, ci mai degrabă touroperatorii germani. „Deși produsul «All Inclusive» nu este solicitat decât în mică măsură de către turiștii români, atunci când călătoresc în România, și deși litoralul românesc are 95% turiști români și numai 5% turiști străini, dintre care doar o parte prefer «All Inclusive», în acest sezon mai multe hoteluri au ales să ofere și această opțiune de vacanță, în special cele care au contracte cu touroperatorii germani care au revenit pe litoralul românesc”, a precizat președintele Asociației Litoral Delta Dunării, Corina Martin.