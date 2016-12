Hotelieri, aveţi grijă, cad stele!

Hotelieri, aveți grijă, cad stele!

Ştire online publicată Vineri, 29 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Clasificarea hotelurilor a devenit o problemă care trebuie să-i preocupe tot mai mult pe managerii din industria ospitalității. Directorul din Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Paul Mărășoiu, spunea de curând că aproximativ 25% dintre hoteluri ar trebui închise și un număr considerabil, declasificate. Autoritatea Națională pentru Turism are în Constanța un număr de patru inspectori care, în conformitate cu reglementările actuale, verifică concordanța între declarația pe proprie răspundere a hotelierilor și deținătorilor de spații de alimentație publică și realitatea de pe teren. Înaintea deschiderii sezonului estival, pe litoral s-au constatat mai multe deficiențe în legătură cu încadrarea agenților economici din turism în standardele impuse de lege și astfel, organele de control ale ministerului de resort au închis o unitate de cazare din Constanța, Vila Oriana, de pe Șoseaua Mangaliei nr. 86, au retras 80 de certificate și au suspendat trei licențe de func-ționare. Pornind de la aceste considerații, am încercat să aflăm care este situația acum pe litoral și, în acest scop, l-am contactat telefonic pe Paul Mărășoiu, directorul general al Direcției Generale Turistice din Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. „Pe litoral, pentru a rezolva cu promptitudine sesizările, vom asigura un corp de 17-18 inspectori, reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Turism, care pot primi solicitări prin intermediul numărului gratuit 0800868282, număr ce va fi afișat în toate unitățile de turism”, ne-a declarat acesta. „De asemenea, sesizările turiștilor pot fi direcționate către noi și prin intermediul Asociației Pentru Protecția Consumatorilor, organizație civică ce este o verigă importantă în lanțul prestator-consumator-autoritate”, a adăugat Mărășoiu. Vremuri grele pentru cei care încearcă să trișeze Se anunță vremuri grele pentru cei care încearcă să păcălească turistul, afișând la intrare trei sau patru stele când de fapt serviciile abia se ridică la nivelul de două stele. La aceasta, se adaugă seria de demolări începută cu ceva timp în urmă, printre care s-au numărat și faimoasele cluburi de fițe din Mamaia, Bamboo și Office Club. Ca urmare a prevederii cuprinsă în ordonanța de urgență pentru modificarea Legii 597/2001 privind autori-zarea construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, aceea de interzicere a amplasării de construcții la mai puțin de 300 de metri față de linia malului, în perioada următoare, se va trece la o nouă serie de demolări. Întrebat fiind ce anume a determi-nat modificarea privind modul de clasificare a unităților turistice, Mărășoiu ne-a spus că „autoevalua-rea pune proprietarul de hotel sau de restaurant în situația de a con-știentiza importanța pe care o clasificare corectă o are în planul cunoașterii propriului activ, dându-i astfel posibilitatea să gândească la ce mai are de făcut pentru a ajunge la standar-dul dorit, sau de a-i înlătura frustrarea că a fost subclasificat, așa cum se întâmpla de obicei înainte”. „Deși cerințele sunt cât se poate de ușor de înțeles, ne propunem ca, în curând, să edităm un ghid de clasificare astfel încât oricine să poată aprecia în ce măsură structura turistică se încadrează la nivelul pe care îl afișează”, ne-a mai spus Paul Mărășoiu. Infrastructura, pe lista obiectivelor ministerului În edificarea unui turism de cali-tate, o infrastructură care să permită accesul facil la obiectivele turistice, o zonare a litoralului pe tipuri de ofertă, care să pună în valoare caracteristicile de sezonalitate ale unor stațiuni, concentrarea în altele a facilităților pentru familii cu copii, cu precădere în sudul litoralului, fructificarea posibilităților pe care le oferă alte stațiuni pentru turismul balnear, dezvoltarea de centre care să permită desfășurarea de activități cultural-sportive, diversificarea posi-bilităților de entertainment, cu trimitere la activități pentru tineri, care să îmbogățească viața de noapte, sunt doar câteva dintre obiectivele pe care le are în vedere ministerul. Evenimente care să devină tradiționale, împreună cu cele deja existente, pot constitui de aseme-nea baza pentru schimburi culturale în programe transfrontaliere. „Este nevoie de o abordare unitară a problemelor din turism, la care trebuie să participe toți factorii implicați în această activitate”, a fost concluzia de final a convorbirii avute cu oficialul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Cezar PETROVICI