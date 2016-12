Histria, cetatea pierdută de pe harta turismului dobrogean

Cetatea Histria, oraș greco-roman fondat în a doua jumătate a secolului al VII-lea Î.Hr., este unul dintre puținele puncte turistice românești care aparțin patrimoniului european. Din păcate, situl arheologic nu este promovat îndeajuns printre turiștii care vin pe litoralul românesc. Cercetarea așezării a început în 1914, sub îndrumarea arheologului Vasile Pârvan. În prezent, situl se întinde pe o suprafață de 7 hectare și cuprinde rămășițele templelor și altarelor grecești, termelor romane, locuințelor particulare, precum și catedralei episcopale, aproape de malul Mării Negre. Cele mai vechi artefacte descoperite datează din anii 5.000 - 6.000 înainte de Hristos. Ca și pe litoral, cei mai mulți turiști vin în weekend. „Cât timp merge turismul pe litoral, merge și turismul aici. Sigur, în ultimii ani, pe timpul verii, predomină în special turismul de weekend”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, George Stan, conservatorul sitului „Histria”. Dacă este să privim afișajul din stațiunea Mamaia, putem spune că cetatea nu este promovată cum ar trebui și că, de cele mai multe ori, turiștii nu au habar de acest punct turistic de pe harta Dobrogei. Doar un afiș din Mamaia Sat promovează obiectivul. În plus, este foarte greu pentru un turist să găsească, la prima încercare, așezarea, din cauza lipsei indicatoarelor până la intrarea pe drumul ce duce spre cetate. Doar contractele încheiate direct cu agențiile de turism mai salvează din notorietatea fostului oraș greco-roman. „Avem contracte cu agențiile specializate, care aduc, cu autobuzele, grupurile de turiști. Chiar zilele trecute am avut un grup de 200 de turiști, care au vizitat situl”, a precizat George Stan. Pentru grupuri de copii sau studenți, intrarea este de 6 lei. Adulții, ca să viziteze complexul arheologic, trebuie să plătească 12 lei. Există și cărți despre așezare, care se vând în incinta muzeului, și care costă 7 lei. Pentru turiștii străini, afișele din cadrul cetății au fost traduse în engleză. „Când vizitează astfel de zone cu importanță istorică, turiștii străini vin foarte bine informați. Aceștia preferă să vadă astfel de locuri conservate, unde intervenția omului este limitată”, a explicat arheologul. Există și o scenă, unde erau organizate spectacole. În ultimii ani au dispărut din lipsa banilor. „Nu prea au mai fost organizate spectacole aici. Sperăm că în această vară se va întâmpla acest lucru. Înainte, erau organizate diferite evenimente în cadrul complexului, care erau promovate pe litoral”, a mai spus George Stan.