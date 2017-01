Hipermarket-urile constănţene, sufocate de clienţi

Hipermarket-urile constănțene, sufocate de clienți

Nici măcar vremea deloc prietenoasă de ieri nu i-a ținut pe constănțeni de-parte de hipermarket-uri. De fapt, încă de la începutul săptămânii cozile de la casele de marcat au fost, îndeosebi după-amiaza, destul de generoase, semn că foarte mulți preferă să nu lase cumpărăturile pentru Crăciun pe ultima sută de metri. Se cumpără de toate, pentru toți. Trebuie doar să aruncăm un ochi în cărucioarele constănțenilor și ne putem lămuri. În primul rând, carnea de porc, dar și de curcan sunt la mare căutare, dar și preparatele din carne. Deși cam devreme, atât cârnații, cât și caltaboșul se dau la foc automat, iar raioanele de vinuri și băuturi răcoritoare sunt parcă mai animate ca niciodată.Buget mic dar… generosCât cheltuiesc constănțenii pentru aceste sărbători? Greu de spus, și asta pentru că suma diferă de la familie, la familie. Un lucru este sigur: bugetul este unul mult mai mic decât acum câțiva ani, însă totuși fiecare vrea ca măcar acum să aibă ceva mai mult nu numai pe masă, ci și sub bradul de Crăciun. „Nu pot spune că am cheltuit foarte mult, deocamdată cred că în jur de 200 de lei pentru mâncare și băuturi și alți 200 pentru brad și decorațiuni. Asta pentru Crăciun. Urmează cadourile pentru cei din familie, pentru prieteni, dar cel mai probabil vor fi mai degrabă simbolice. Banii nu mai sunt atâția câți erau în urmă cu 4-5 ani dar asta nu înseamnă că sărbătorile trebuie să treacă oricum”, ne-a spus Valentina, ieșită ieri la cum-părături într-unul dintre hipermar-ket-urile din oraș.Jucăriile, la mare căutareCe copil nu se bucură când găsește sub brad o jucărie, fie ea cât de mică? Raioanele pentru cei mici erau și ieri pline ochi de părinți și bunici. „Pentru copii o să fie mereu bani. Prefer să renunț la multe alte lucruri pentru casă sau pentru noi, și să le cumpăr câte ceva nepoților de Crăciun. Bucuria pentru ei e mare și asta ne bucură și pe noi”, ne-a spus și „nea Iulică”, așa cum îi place să se recomande. Cumpărase deja un lego, pentru nepotul cel mare, și o păpușă pentru nepoțică, dar cadourile mai „consistente” vor veni de la părinți. Printre altele, o tabletă este pe lista de cumpărături.