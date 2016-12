Hibridele Toyota vă aşteaptă în showroom-ul din Constanţa

Încearcă și tu!

Hibridele Toyota vă așteaptă în showroom-ul din Constanța

Mașinile hibrid devin din ce în ce mai populare și în România. Încă nu toți șoferii știu exact care sunt atuurile unui astfel de autoturism, însă interesul este în creștere!Toyota a lansat, acum 17 ani, modelul Prius și a venit atunci practic cu un răspuns la întrebarea incomodă: cum am putea gestiona cele două uriașe provocări - poluarea și prețul în creștere al combustibilului, pe fondul resurselor naturale limitate? Renunțarea la mașini ar fi putut fi, și poate este și în continuare, un posibil răspuns, însă nu putem înceta toți să folosim autoturismele.„Toyota a arătat ca e posibil și altfel. Și a luat naștere hibridul Toyota, mașina ce este parte a soluției și nu parte a problemei. Cu ajutorul celor două motoare, unul electric și celălalt termic, pe benzină, Toyota a făcut pași uriași spre a optimiza consumul de combustibil și emisiile. Și pentru că tehnologia hibrid a fost inovația sa, Toyota a făcut ca hibridele să fie și cele mai silențioase mașini. Au cutie automată și atât de multă liniște! E ca și cum hibridele s-ar conduce singure! Iar posesorii de hibride sunt lipsiți de stres, de grija prețului pentru combustibil și economisesc bani pentru a-și hrăni pasiunile, nu rezervorul. Întreabă un posesor de hibrid Toyota și va confirma!”, cu asta se laudă reprezentanții Toyota.Constănțenii se pot însă lămuri și singuri. Pot testa un astfel de hibrid la Toyota Constanța.Aproape 16.000 euro, preț de pornirePrețul unui hibrid nu este unul neapărat mic, însă bună parte din diferența de preț dintre o astfel de mașină și una pe benzină sau motorină se va recupera pe parcurs.Gama Toyota Hybrid include Yaris Hybrid, cu preț de la 15.895 euro, TVA inclus, Auris Hybrid, cu preț de la 20.714 euro, TVA inclus, și Prius, cu un preț de la 27.103 euro, de asemenea cu TVA inclus.AvantajeCare sunt avantajele Sistemului Hibrid Toyota? În primul rând, vor-bim despre economie de carburat. Potrivit specialiștilor Toyota, hibridele sunt de aproximativ două ori mai eficiente sub aspectul consumului decât vehiculele convenționale cu performanțe dinamice comparabile.Apoi, avem un nivel scăzut al emisiilor. Hibridele emit cu până la 40% mai puțin CO2 decât vehiculele echipate cu motoare pe benzină. Iar la deplasarea în modul integral electric, nivelul emisiilor este zero.Hibridele se laudă și cu o ac-celerare fluidă.„Sistemul hibrid Toyota asigură o accelerare puternică, dar și o deplasare lină la orice viteză. Performanțele de accelerare ale unui hibrid echipat cu motorul 1.8 VVT-i HSD sunt comparabile cu ale unei mașini convenționale cu motor de 2 litri”, spun reprezentanții Toyota.Potrivit acestora, silențiozitatea aproape totală în modul integral electric este o altă trăsătura distinctă pentru mașinile hibrid.Costuri reduseÎn cazul hibridelor, studiile au arătat o reducere a costurilor de service, mentenanță și reparații cu 30 - 50% față de modelele convenționale, mai spun reprezentanții Toyota.„Pe lângă prețurile de achiziție competitive, pentru nivelul superior de echipare al hibridelor, costurile de întreținere sunt în favoarea hibridelor. Studiile au arătat o redu-cere a costurilor de service, mentenanță și reparații cu 30 - 50% față de modelele convenționale. Veți economisi simțitor prin simplul fapt că hibridele au consumuri foarte reduse de combustibil, în special în mediul urban. Taxa de mediu este zero în cazul vehiculelor hibride noi înmatriculate în România, iar cu cei cinci ani de garanție de la Toyota aveți asigurată liniștea”.