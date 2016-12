Heineken dezvăluie constănţenilor secretele fabricării berii

Heineken dezvăluie constănțenilor secretele fabricării berii

Fabrica Heineken din Constanța își deschide și anul acesta porțile pentru cei curioși să vadă cum se face berea, una dintre cele mai vechi și populare băuturi. Astfel, constănțenii sunt astăzi invitați la sediul acesteia, de pe Șoseaua Industrială, nr. 1. Primul tur al fabricii începe la ora 9.00, iar ultimul are loc la ora 16.00. Un tur poate cuprinde maximum 30 de persoane și se desfășoară la intervale de 20 de minute. Ce pot vedea, în mare, constănțenii? Adrian Babu, directorul tehnic al fabricii Heineken România din Constanța, dar și o parte dintre șefii de secții ne-au dat încă de ieri toate detaliile. Curioșii au posibilitatea să vadă astăzi - și să li se explice - absolut toți pașii care fac ca patru ingrediente aparent banale - drojdie, malț, apă și hamei - să fie transformate într-o băutură foarte apreciată de români. Constănțenii au așadar astăzi ocazia să vadă linia de fierbere, acolo unde găsim, printre altele, cazanele de fierbere sau de filtrare, dar și dozatoarele de hamei. Apoi vor fi însoțiți spre secția unde are loc a doua fază a procesului de fabricare a berii - fermentarea. În câteva tancuri de inox se introduce, peste mustul de bere, drojdia, una de calitate superioară, spun reprezentanții fabricii. Unul dintre marile secrete, care face ca rezultatul să fie pe măsura așteptărilor, ține de temperatura din tancul de fermentare, dar și de presiune. Întreg procesul de fermentare poate dura undeva de la 12 - 14 ore, până chiar la 60.Și partea de îmbuteliere a berii cu siguranță se va bucura de un mare interes din partea vizitatorilor. Sticlele sunt spălate aici, cu diverse substanțe, la 85 de grade Celsius, ca mai apoi o mașină, un inspector, așa cum este ea numită, să verifice dacă acestea sunt spălate bine, ori dacă prezintă crăpături. Cele conforme intră apoi în mașina de îmbuteliat. În ceea ce privește linia de îmbuteliere a PET-urilor, aceasta a fost instalată abia în 2006. De aici ajung în depozitul fabricii nu mai puțin de 15.000 de PET-uri pe oră. Per ansamblu, și asta ca urmare a investițiilor destul de masive efectuate după 2003, când fabrica a devenit parte a grupului Heineken, capacitatea de producție a crescut de la 400.000 de hectolitri/an, la 1.400.000 hectolitri/an. Cum de a devenit posibil acest lucru? Printre multe altele, fabrica a primit o linie nouă de fierbere, noi tancuri de fermentare a berii, o linie nouă de PET-uri, dar și un laborator mai performant.Lăsând însă la o parte toate datele tehnice, foarte interesantă este și atmosfera din incinta fabricii, de care se vor bucura cu siguranță toți cei care ajung astăzi acolo.Vizitatorii vor fi ghidați în turul fabricii de un specialist berar, care le va explica fiecare etapă a procesului de fabricare a berii, de la măcinarea malțului, la adăugarea hameiului și la faza de îmbuteliere.Arta degustării beriiPână ca o bere să ajungă în paharele celor care consumă astfel de băutură, se urmează o sumedenie de pași, printre care și degustarea. Iată ce spun reprezentanții fabricii despre arta degustării berilor produse în fabrica Heineken din Constanța: Aprecierea unei beri prin degustare este mult mai mult decât „a bea o bere”. Întâi și întâi se alege paharul potrivit. Design-ul paharului poate evidenția anumite atribute ale berii, cum sunt aromele, gradul de carbonatare, culoarea. Pentru berile de tip Pils se recomandă un pahar lunguieț, care scoate în evidență culoarea aurie și perlarea dioxidului de carbon, cu condiția ca paharul sa fie foarte curat, spun reprezentanții fabricii. Referitor la celelalte simțuri: văzul - „Întâi apreciem culoarea berii, grosimea spumei, consistența, claritatea sau limpezimea băuturii, și urma albă, ca de dantelă, lăsată pe pahar. Toate aceste observații sunt esențiale în crearea unei prime impresii despre berea testată”, spun berarii de la Heineken. Auzul: „Sunetul pe care berea îl face când o turnăm în pahar este o altă dimensiune a calității senzoriale a berii. Tot o caracteristică a personalității berii este și sunetul produs la deschiderea sticlei de bere, el ne spune și cât de puternică este carbonatarea”, au mai precizat reprezentanții fabricii de bere. Gustul este însă poate cel mai important indicator al calității unei beri. Degustătorul trebuie să înghită o cantitate mică de bere pentru a se putea bucura de intensitatea și calitatea amărelii dată de hamei. Temperatura ideală recomandată de specialiștii berari pentru degustarea berii este între 8 și 10 grade Celsius. Fabrica de bere din Constanța s-a deschis în 1970. Aici se produc acum beri din ingrediente naturale, care se îmbuteliază în sticle, PET-uri sau KEG-uri.