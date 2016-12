Harap Alb şi Scufiţa Roşie dau credite bancare

Harap Alb și Scufița Roșie dau credite bancare

Băncile își atrag clienții cu basme, programe interactive și premiiCu 41 de bănci și sucursale ale unor bănci străine, piața financiară din România pare a fi aglomerată. Faptul că nivelul creditării economiei reale este redus, iar dobânzile la împrumuturi sunt piperate demonstrează că numărul băncilor este încă prea mic pentru ca efectele benefice ale concurenței să fie resimțite de clienți. Nu trebuie uitat nici rolul negativ al statului - un adevărat aspirator de credite -, care le-a asigurat instituțiilor financiare o pâine albă pe timp de criză.Astăzi, băncile oferă cam aceleași produse, cu dobânzi, comisioane și facilități asemănătoare, diferența fiind dată, de cele mai multe ori, de ambalajul în care sunt îmbrăcate.Inventivitatea bancherilor pare a fi direcționată mai mult spre forma de prezentare a mărfii scoase la vânzare, decât spre conținutul ei. O schimbare de conținut reală ar presupune eliminarea tuturor clauzelor abuzive din contractele de creditare, renunțarea la numărul mare de comisioane și aducerea dobânzilor la un nivel stimulativ pentru agenții economici și populație.În aceste condiții, nu trebuie să mire pe nimeni faptul că volumul creditării este în continuă scădere, deși foamea de bani a economiei este tot mai mare. Potrivit BNR, raportul dintre creditele acordate și depozitele atrase s-a depreciat de la 120,65%, cât era în iunie 2012, la 113,71% în iunie 2013. Scăderea cu 7% a acestui indice în decurs de numai un an demonstrează că sistemul bancar este tot mai surd la solicitările agenților economici.De altfel, acest lucru se reflectă și în modul în care băncile își fac reclamă. Cele mai multe dintre ele depun eforturi minime de promovare, reducându-și până aproape de zero cheltuielile de publicitate. Este cea mai bună dovadă că nu prea sunt interesate să acorde împrumuturi.De cele mai multe ori, publicitatea se rezumă la cea afișată pe propria pagină de web.Site-urile instituțiilor financiare oferă informații interesante despre creativitatea bancherilor. Spre exemplu, cei de la BCR încearcă să-și atragă clienții cu… basme. Produsele sunt însoțite de povești despre Zâna Zânelor care a ajuns bunică și își depune pensia la bancă, despre nurorile care scapă de soacră, făcându-și casă cu credit ipotecar, despre Harap Alb care vrea să-i facă pe plac fetei Împăratului Roșu cu un credit. Banca îndeamnă clienții să aleagă „plățile fermecate fără numerar” și le oferă „credite de poveste, care au puteri menite să îndeplinească dorințele fiecăruia”. Nu știu dacă poveștile astea țin la adulții care au nevoie de bani și își ipotechează averea pentru credite. Cu adevărat interesantă ar fi fost o poveste despre un credit cu cea mai mică dobândă de pe piață și fără comisioane.Mai inventivă, Banca Transilvania le propune clienților un program interactiv de instruire privind modul de gestionare a banilor, la finalul căruia se acordă diplome și premii în telefoane mobile, jocuri Monopoly și un mare premiu de 1.000 euro. Interesant ar fi de știut câți „elevi” au absolvit cursul până în prezent și câți dintre ei au rămas fideli băncii.Mai multe bănci mizează pe forța de atracție a premiilor, pentru a-și lărgi segmentul de piață. BCR își invită clienții să efectueze cel puțin cinci „plăți fermecate” pentru a intra automat la tragerea la sorți lunară, care le poate aduce un premiu egal cu contravaloarea plăților efectuate.Alpha Bank are la oferta câștigurilor: „pixul inscripționat cu care ai semnat contractul”, „o vacanță oriunde în lume (voucher în valoare de 1.000 euro)”. În plus, organizează campanii, în cadrul cărora comisioanele aferente tranzacțiilor și operațiunilor la ghișeu sunt reduse cu 40% - 60%.Raiffeisen Bank are gama cea mai largă și mai bogată de premii: zilnic câte un premiu de 100 lei și altul de 1.500 lei, iPad-uri Mini, cinci credite cadou de până la 15.000 lei cu zero comisioane, un concediu în Thailanda, un Volkswagen Beetle și „un salariu de bunic pe viață”.Banca Românească a organizat o campanie de creditare cu premii de 1.000 euro săptămânal și cu un mare premiu de 5.000 euro, în timp ce Bancpost acordă un premiu de 1.000 de lei pentru fiecare client recomandat care accesează un credit garantat cu ipotecă.