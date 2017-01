Hai să ne căsătorim… peste doi ani

Titlul nu este nici pe departe o cerere în căsătorie adresată cuiva, ci reprezintă mai mult o stare de fapt care se înregistrează tot mai des în Constanța, anume lipsa saloanelor pentru nunți. Și asta nu pentru că ele ar fi puține, din contră, însă numărul mare de nunți care se organizează anual a făcut ca oferta restaurantelor să fie depășită atât pentru sfârșitul acestui an, cât și pentru întreg anul viitor. „99% din sâmbetele din 2008 sunt deja ocupate cu nunți. Dacă ar veni cineva acum să închirieze unul din cele trei saloane, ne-ar fi practic imposibil să îi găsim o dată liberă. Poate doar într-o duminică, dar și în cazul acesta e la fel de greu, procentul fiind undeva pe la 80%. Programările pentru 2008 au început să se facă încă de anul trecut, pentru că anul 2007 era programat complet încă din 2005. De fapt, tocmai din cauza lipsei spațiilor, de câțiva ani încoace se observă că nunțile se planifică cu cel puțin un an și jumătate înainte", a declarat, pentru „Cuget Liber", Nicolae Terzi, patronul de la restaurantul „Colonadelor". Mai mult el a adăugat că deja au început să se facă programări pentru 2009. La restaurantul „Zorile" situația este aceeași, angajații de acolo excluzând din start posibilitatea contractării, în acest an, a vreunei noi nunți. „Pentru anul acesta a mai rămas o singură duminică liberă, în rest saloanele fiind deja acontate. Pentru 2008 s-ar mai putea găsi date libere, dar numai în lunile în care nu se organizează de regulă nunți. Cel mai sigur rămâne anul 2009, pentru care încă nu am primit vreo solicitare", au declarat reprezentanții restaurantului. Nici la hotelurile din stațiunea Mamaia lucrurile nu diferă prea mult, imediat după închiderea sezonului estival ele intrând în sezonul nunților. În ceea ce privește închirierea saloanelor, tarifele solicitate de restaurante sunt de multe ori incluse în meniu. Astfel, în cazul în care organizatorul nunții alege meniurile pregătite în cadrul salonului, există șansa ca închirierea salonului să nu coste nimic. În celelalte cazuri însă, pentru un salon nu foarte spațios, chiria pe o singură noapte se ridică la cel puțin 500 de euro. Ea crește o dată cu numărul persoanelor care pot sta în aceeași încăpere, cel mai mare tarif practicat în Constanța la acest gen de servicii fiind aproximativ 2.500 de euro.