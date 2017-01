Guvernul va restructura câte posturi va fi necesar pentru ca sistemul să funcţioneze

Potrivit lui Sebastian Vlădescu,

Guvernul va restructura câte posturi va fi necesar pentru ca sistemul să funcționeze

Ştire online publicată Luni, 03 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul va restructura în acest an câte posturi va fi necesar pentru ca sistemul să funcționeze eficient, iar concedierile vor continua până se va atinge un echilibru între ajustarea din sectorul public și cea din sectorul privat, potrivit ministrului Finanțelor, Sebastian Vlădescu, citat de Mediafax. „Vom restructura câte posturi va fi necesar pentru ca sistemul să funcționeze eficient. Nu-mi este frică să anunț un număr de posturi. A anunța o concediere nu este plăcut, ca să spun așa... Este evident că în România, pe timp de criză, foarte multe locuri de muncă au fost și sunt puse sub semnul întrebării. Este evident că acest lucru se întâmplă în acest moment și în sectorul bugetar”, a declarat, duminică, Vlădescu în cadrul emisiunii „După 20 de ani”, difuzată ieri de Pro TV. Ministrul Finanțelor a adăugat că, în prezent, nu există o cifră a concedierilor, Guvernul având doar obiectivul bugetat de reducere a cheltuielilor de personal în 2010 față de 2009. El a menționat că, față de 2009, sectorul bugetar s-a redus cu 36.000 de angajați în acest an, dar a precizat că încă nu s-a atins un echilibru între această ajustare și cea din sectorul privat. „Din păcate, restructurarea solidă, majoră pe care sectorul privat a suferit-o în 2009 și o continuă parțial și în 2010 nu a fost urmată de o restructurare suficient de solidă și la nivelul sectorului public. Ea va continua în acest an și la un moment dat va exista un echilibru între cele două ajustări, pentru că acel echilibru este absolut necesar”, a mai spus Vlădescu.