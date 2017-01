Guvernul sare în ajutorul coreenilor de la Daewoo Mangalia

Pe data de 3 mai 2010, Adriean Videanu, ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a semnat protocolul de colaborare între Guvernul României, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd., din Coreea de Sud (DSME), Șantierul Naval 2 Mai SA și Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Scopul acestuia este promovarea comună a unui pachet de sprijin pentru DMHI, în vederea relansării producției de nave. Astfel, compania DMHI urmează să fie recapitalizată printr-o infuzie de fonduri financiare, de către partea coreeană (DSME), și prin printr-un aport de capital social, respectiv terenul aflat în proprietatea Șantierului Naval 2 Mai. În paralel, DMHI întreprinde demersurile necesare pentru a beneficia de o garanție de stat acordată de Eximbank, în scopul obținerii de credite de la bănci comerciale. La rândul său, DSME a acordat deja garanții pentru o facilitate de finanțare în valoare de 60 de milioane de dolari. Părțile semnatare ale protocolului de colaborare urmează să stabilească de comun acord planul de acțiuni ce trebuie întreprinse în vederea punerii în practică a măsurilor cuprinse în protocol. DMHI a luat naștere, oficial, la 14 februarie 1997, printr-un joint-venture între concernul „Daewoo” și Șantierul Naval „2 Mai“ Mangalia. Sud-coreenii au intrat în asociere cu 53 milioane de dolari (din care mare parte sub formă de know-how), obținând 51% din acțiuni, iar românii, cu șantierul naval propriu-zis (mai puțin terenul), evaluat la 50,92 milioane dolari, respectiv 49% din acțiuni. De la înființare și până în prezent, în ciuda creșterii cifrei de afaceri, a productivității, a numărului și tonajului navelor livrate, rezultatele economico - financiare s-au înrăutățit cu fiecare an. Compania a început să lucreze în pagubă, pierderile crescând în ritm accelerat. Discuțiile privind trecerea celor 793.274 metri pătrați, cu valoare de inventar de 2.995.740 lei, din proprietatea Șantierului Naval 2 Mai, în cea a DMHI, ca aport de capital, sunt vechi. Partea sud-coreeană a solicitat terenul, iar AVAS, care reprezenta statul roman, în SN 2 Mai, s-a opus de fiecare dată. Odată cu trecerea SN 2 Mai la Ministerul Economiei, atitudinea statului s-a schimbat. Pentru a se realiza aportul de capital, este nevoie de aprobarea adunării generale a acționarilor de la SN 2 Mai. În ședința din 29 aprilie 2010, aceștia au amânat luarea unei decizii după semnarea amintitului protocol de colaborare. Comunicatul dat publicității de Ministerul Economiei nu dezvăluie dacă în urma trecerii terenului la DMHI, ca aport de capital social, structura acționariatului se va schimba. Se afirmă că doar SN 2 Mai vine cu aport de capital, ceea ce lasă să se înțeleagă că statul român, prin SN 2 Mai, ar putea deveni acționarul majoritar. Este un aspect foarte important care trebuie clarificat și adus la cunoștința opiniei publice. Odată cu intrarea terenului în proprietatea DMHI, compania mixtă devine interesantă pentru cei ce ar vrea să o cumpere în întregime sau care doresc doar partea unuia dintre acționari. Primul interesat ar putea fi chiar DSME, acționarul majoritar. În calitate de acționar minoritar, statul român, prin SN 2 Mai, nu a primit dividende de la DMHI în ultimii ani, pentru că, potrivit raportului pe 2009, publicat de SN 2 Mai, „în anii 2007, 2008 și 2009, DMHI a înregistrat pierderi consecutive de 72.654.803 lei, 430.293.381 lei, respectiv 495.988.218 lei - rezultat provizoriu”. În schimb, în fiecare an, statul a încasat o chirie de peste 300.000 de lei, pentru teren. Odată cu renunțarea la acesta și trecerea ca aport de capital, SN 2 Mai pierde un venit sigur, fără a avea siguranța că va obține vreodată dividende. Ce câștigă statul român făcând asemenea pomeni? Acest lucru ar trebui să-l explice public ministrul Economiei.