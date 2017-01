Guvernul pune cruce transportului cu nave ferry-boat

Ştire online publicată Vineri, 27 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul serviciu de ferry-boat din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar „CFR Marfă” va fi transformat într-o filială a acesteia, care va funcționa ca unitate cu personalitate juridică. Ea se va numi Societatea Comercială de Transport Maritim și de Coastă „CFR Ferry - Boat” SA și va avea sediul la Constanța. Un faliment previzibil Decizia a fost luată la ultima reuniune a guvernului, care a hotărât că noua companie va avea un capital social de 13.189.000 lei, constituit prin contribuția, în natură (active) și în numerar, a societății mamă. SNTF „CFR Marfă” va avea 3 împuterniciți în adunarea generală a acționarilor filialei. Din consiliul de administrație, format din cinci membri, vor face parte un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor, unul al Ministerului Transporturilor. Aparent, reorganizarea este făcută în scopul relansării transpor-tului cu nave ferry-boat. În motivația care a stat la baza hotărârii de guvern și care, probabil a fost furnizată de SNTF, se susține că înființarea filialei cu obiect distinct de activitate ar avea numai avantaje și că doar astfel se va ajunge ca acest tip de transport să fie profitabil. Efectele previzibile ale acestei decizii politice vor fi, însă, con-trare. Se poate afirma, de pe acum, că transportul românesc pe ferry-boat, care a fost, până acum, o activitate neprofitabilă, în cadrul SNTF „CFR Marfă”, își va maxi-miza pierderile prin trecerea într-o societate distinctă, pe care o va duce, inevitabil, spre faliment. „Casa mortuară“ a transportului maritim România - mai corect spus SNTF „CFR Marfă” - a făcut activitate de pionierat în transportul cu nave ferry-boat la Marea Neagră, dar a pierdut piața din Georgia, în favoarea Ucrainei și a Bulgariei. În prezent, navele românești mai servesc doar trans-porturile de pe relația Constanța - Deringe. După opt ani de la deschiderea liniei de ferry-boat Constanța - Batumi, în martie 1999, voiajurile au fost suspendate. La acest eșec au contribuit, nu doar, uzura fizică și morală a celor două ferry-boat-uri românești surori, „Mangalia“ și „Eforie”, construite în urmă cu 18 de ani, la Șantierul Naval din Constanța, ci și managementul SNTF „CFR Marfă”, care nu a știut să atragă fluxurile de marfă. Astfel s-a ajuns ca activitatea de ferry-boat să genereze o pierdere de circa 2 milioane euro pe an. Trebuie spus că navele „Mangalia“ și „Eforie” nu au lucrat niciodată în condiții de eficiență. Costurile lor de exploatare au crescut continuu, în vreme ce veniturile au continuat să scadă. 