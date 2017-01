Guvernul Ponta s-a luat la întrecere cu Dumnezeu

În acest an electoral, Cabinetul Ponta s-a luat la întrecere cu Dumnezeu. Cel de Sus a dat doar o recoltă agricolă record. Atât i-a permis bugetul! Dar guvernul are de unde și dă mult mai mult. Împarte amnistii fiscale, măriri de pensii și salarii, ajutoare sociale, reduceri la CAS și taxa pe stâlpi, programe „Prima Casă” și „Prima Mașină”. În caz că nu-i ajunge bugetul din 2014, mai ia din cel pe 2015, pe 2016 și de la generațiile viitoare.Dacă stăm strâmb și judecăm drept, campania electorală pentru prezidențialele din 2014 este, în esență, o campanie agricolă. Semeni cu dărnicie ajutoare de la buget, culegi belșug de voturi. În ședința din 7 octombrie 2014, Guvernul Ponta a deschis vana finanțărilor pentru fermieri, aprobând nu mai puțin de cinci scheme de ajutoare de minimis.Crescătorii de albine vor primi despăgubiri de 4,13 milioane de lei, pentru compensarea pagubelor provocate de ploile și inundațiile de peste an. Cei ce au stupine de până la 75 familii de albine, primesc 4 lei pentru fiecare familie. Cei ce au stupine mai mari, primesc 7,5 lei pentru fiecare familie. În sectorul vegetal, pentru compensarea pagubelor provocate de ploi și inundații pe o suprafață totală de 141.568, 33 ha, se acordă ajutoare de minimis în sumă de 53.866.842,4 lei. La grâu, porumb, sorg, floarea soarelui, rapiță, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică - ajutorul e de 335 lei/ha; la legume în câmp, pepeni - 610 lei/ha; la cartofi - 700 lei/ha; la plantațiile pomicole – 1.200 lei/ha; la plantațiile viticole - 500 lei/ha; la sfeclă de zahăr - 400 lei/ha; la lucernă, muștar, tutun - 250 lei/ha; la căpșuni - 300 lei/ha.Tot pentru sectorul vegetal, a fost stabilit cuantumul plăților directe unice pe suprafață (1,36 miliarde euro în total, pentru o suprafață de 8,16 milioane de hectare), al plăților separate (8 milioane euro) și al plăților specifice pentru orez (3 milioane euro). În cazul schemei de plată unică pe suprafață, cuantumul maxim este de 156,89 de euro/hectar. Cultivatorii de sfeclă de zahăr primesc un sprijin suplimentar de maxim 379,17 euro/hectar, iar cei de orez, o plată suplimentară de maxim 300 de euro/hectar. Achitarea avansului de până la 50% în cadrul schemei de plată unică pe suprafață se face începând cu data de 16 octombrie 2014. 9.600 de fermieri care dețin exploatații vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică vor primi ajutoare de 10.600.000 lei. Cei ce dețin între 0,30 ha și 5 ha, inclusiv, primesc 1.180 lei, iar cei ce au între 5,1 ha și 20 ha, încasează 845 lei. În sfârșit, guvernul a aprobat și ajutorul de minimis pentru achiziționarea de berbeci de reproducție și de juninci, din rase specializate. Acesta va fi acordat începând cu data de 2 decembrie 2014. Valoarea lui este de maxim 2.500 lei pe cap de berbec și maxim 5.000 lei pe cap de junincă. Pentru a primi ajutorul, fermierii trebuie să dețină cel puțin 150 capete și cel mult 1.000 capete de femele ovine, respectiv maxim 10 vaci.Campania de ajutoare pentru fermieri este mai bogată decât recolta! De-ar ține alegerile prezidențiale nu mult, doar vreo trei patru - ani la rând, ar fi Raiul pe pământ în agricultură.