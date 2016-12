Guvernul Ponta pune populaţia să se încaiere cu evazioniştii

Guvernul Ponta pune populația să se încaiere cu evazioniștii

r De la 1 martie, cumpărătorii vor putea pleca cu marfa fără să o plătească, dacă nu primesc bonuri fiscaler Vor sta evazioniștii cu mâinile în sân, fără să sară la bătaie?Începând cu data de 1 martie 2015, cu voie de la Guvernul Ponta, avem dreptul să plecăm din orice prăvălie fără să plătim bunurile și serviciile pentru care nu ne-au fost eliberate bonuri fiscale. Mai mult, conform deciziei Executivului, agenții economici au obligația să afișeze, în locuri vizibile, informațiile despre acest drept al clienților.Măsura este gândită ca o soluție de combatere a micii evaziuni fiscale. Nu este singura. Începând din acest an se organizează Loteria bonurilor fiscale, iar pe parcursul anilor 2015 - 2016, toate casele de marcat electronice fiscale vor trebui să fie conectate prin satelit la serverul Fiscului, pentru a fi monitorizate.Vestea despre noua măsură a început să se răspândească printre buticari și tarabagii. „Am auzit de ea, domnule!”- spune o vânzătoare de fructe și legume, care deține un chioșc la colț de stradă. Mă privește cu ochi rugători, de parcă ar depinde de mine aplicarea sau nu a măsurii: „Asta înseamnă că trebuie să-mi iau casă de marcat? Dacă e obligatoriu, o să iau!”Femeia și familia ei practică negoțul acesta de vreo șase ani. N-au avut niciodată casă de marcat, pentru că nu i-a deranjat niciun organ de control, dar până acum au schimbat vreo trei mașini, semn că evaziunea fiscală este profitabilă.Peste drum, pe celălalt colț al străzii, sunt aliniate tarabele vânzătorilor de flori. Este o afacere prosperă. Un bărbat cu doi copilași de mână tocmai a cumpărat un buchet de trandafiri. „Costă 50 de lei” - îi spune un vânzător tinerel, care „uită” să-i elibereze bonul fiscal. Nici clientul nu se obosește să îl solicite, semn că face parte din categoria celor ce acceptă fenomenul evaziunii fiscale. Dintr-un foc, în buzunarul negustorului au intrat 9,68 lei, reprezentând TVA care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului.Îl întreb pe vânzător: „De ce nu i-ați eliberat clientului bonul fiscal?” Individul se arată curios: „Care e treaba dumneavoastră, cine sunteți?” Aflând că sunt ziarist, minte de la obraz: „I-am dat bon fiscal! N-ați văzut?”Nu mai insist. Îl întreb: „Ați auzit că, de la 1 martie, clienții au dreptul să plece cu marfa fără să o plătească, dacă nu le eliberați bonuri fiscale?”Mă privește năuc, semn că abia acum a aflat vestea. O tulește în dosul unei prelate, să discute cu ceilalți ciraci.„Domnule, eu dau întotdeauna bonuri fiscale. Nu cred că este o măsură bună. Oamenii nu vor avea curajul să plece cu marfa neplătită, pentru că vor fi acuzați de furt” - îmi spune patronul unui butic de la parterul unui bloc din cartierul Obor.„Clienților le va fi greu să demonstreze că nu le-au fost eliberate bonurile fiscale. Vânzătorii le vor tăia ulterior și vor susține că vinovați sunt clienții, că n-au vrut să le primească, pentru a putea pleca cu marfa fără să o plătească. Se poate demonstra contrariul? Care cumpărător are nevoie de complicații, de anchete, de instanțe și avocați?” - intervine un client care a asistat la discuție.„Eu cred că se va ajunge la conflicte, la certuri și bătăi. Care vânzător e prost să lase clientul să plece fără să plătească?” - spune un altul.Interlocutorii mei au perfectă dreptate. Evazioniștii nu vor sta cu mâinile în sân. Vor acționa să își apere averea, negoțul, modul de viață. Vor recurge la toate metodele legale și ilegale.De altfel, Constituția este în favoarea lor, obligând statul să le apere proprietatea. Drept dovadă, organele de control care îi calcă și dispun confiscări trebuie să întocmească procese verbale de constatare a contravenției, decizii de sancționare, iar cei în cauză au dreptul să le conteste în instanță.Cine își poate închipui că un cumpărător poate confisca marfa fără nicio formalitate, fără dovezi și martori, fără să suporte consecințele legii? Confiscările nu sunt atributul populației, ci al organelor de control. Acestea trebuie să își facă datoria.Nu trebuie omisă nici altă consecință. O astfel de măsură poate fi folosită în scop de jaf. Cei certați cu legea vor putea prăda în voie magazinele sub pretextul că nu le-au fost eliberate bonurile fiscale. Iar pentru aceasta vor găsi destui martori.