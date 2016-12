Guvernul Ponta III şi-a scris programul pe genunchi

Guvernul Ponta III și-a scris programul pe genunchi

România se îndreaptă într-o direcție greșită. Aceasta este opinia a două-treimi dintre cetățenii ei, evidențiată de măsurătorile sociologice efectuate în lunile ianuarie - martie 2014. Dacă guvernele Ponta I și Ponta II au greșit direcția, Guvernul Ponta III are ocazia să schimbe de drum.Teoretic, noul Executiv are obligația să țină cont de nevoile românilor. Ar fi trebuit să croiască un program de guvernare care să le reflecte năzuințele, aspirațiile, care să-i conducă, în anii 2014 - 2016, pe drumul dorit de ei.Dar Cabinetul Ponta III nu e de acord cu opinia electoratului. Ca dovadă, a copiat în proporție de 98% „programul direcției greșite”, al USL. Operațiunea a fost făcută atât de neglijent, încât s-au strecurat grave greșeli: în loc de privatizarea pachetului majoritar de acțiuni al CFR Marfă, s-a scris „pachetului minoritar”; iar în loc de salariu minim de 1.200 lei, în 2016, a apărut 1.100 lei.Dar cel mai mare cusur al acestui program este că nu are ținte clare, o direcție precisă. Când îl citești, ai senzația că te afli în mijlocul mării, fără hartă, fără busolă. Bănuiești că, în orice direcție ai merge, vei da de pământ odată și odată, dar nu poți afla care e drumul spre cel mai apropiat țărm, până la care te țin puterile să ajungi.Programul Guvernului Ponta III ar trebui să cuprindă un număr de obiective concrete, unele realizabile în intervalul 2014 - 2016 și altele ce pot fi începute, care să țină cont de resursele reale ale țării și de cele ce pot fi atrase. În realitate, documentul e un amalgam de obiective strategice, generale și fără orizont temporal. Un astfel de program de guvernare e nerealist și neserios. Iată, capitolul dedicat fondurilor europene cuprinde o mie și una de povești. Nu se vorbește tocmai despre ceea ce e cu adevărat important: data la care va fi definitivat Acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru finanțarea proiectelor pe perioada 2014 - 2020 și câte miliarde de euro se angajează Guvernul Ponta III să atragă în 2014, 2015 și 2016.„Inima” capitolului „finanțe publice” este un obiectiv exprimat în termeni generali, dar care dă fiori de gheață oricărui contribuabil din țara asta. Agenții economici și populația sunt avertizați că va fi introdus „un sistem european performant” care să conducă „la creșterea veniturilor bugetare prin lărgirea bazei de impozitare”. Ce anume se ascunde în spatele acestei fraze? Poate fi orice! Guvernul Ponta III poate să introducă oricând o nouă taxă, un nou impozit, așa cum a făcut-o la începutul acestui an.Secțiunea intitulată „stimularea sectorului privat și crearea de locuri de muncă” este antologică. În analele stupidității politice, nu există nimic care să o întreacă.Programul vorbește de: revenirea la TVA de 19%; introducerea cotelor diferențiate de impozit pe venit - 8%, 12% și 16%; scutirea de impozitare a profitului reinvestit în utilaje și echipamente tehnologice; reducerea CAS cu 5%, pentru angajatori. Toate aceste stimulente economice vor fi aplicate „în măsura în care cadrul fiscal - bugetar o va permite”!!!Când se va întâmpla acest lucru? Guvernul nu are habar. Atunci, care e rostul așa-ziselor stimulente în program? Să amăgească mediul de afaceri?De loc surprinzător, Guvernul Ponta III a „uitat” să precizeze la acest capitol tocmai ceea ce era mai important: câte noi locuri de muncă vor fi create în intervalul 2014 - 2016. Cred că omisiunea s-a produs din-tr-un anume instinct. A simțit că ar atinge culmea ridicolului, dacă ar promite: „Un milion de noi locuri de muncă, în măsura în care cadrul fiscal - bugetar o va permite.”Programul Guvernului Ponta III a avut șansa să fie mai bun decât cel al USL, dar a sfârșit prin a fi mai prost. Nici nu putea fi altfel. A fost făcut fără profesionalism, fără responsabilitate, pe genunchi.