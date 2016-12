Guvernul Ponta a legalizat şi impozitează bacşişul

Guvernul Ponta a legalizat și impozitează bacșișul

Ospătarii, barmanii, recepționerii, frizerii, taximetriștii, lucrătorii din spălătoriile și service-urile auto au motive de bucurie. Cabinetul Ponta a legalizat bacșișul. Rămâne de văzut dacă clienții sunt de acord să mai dea ciubuc știind că acesta se impozitează.Motive de bucurie au și agenții economici. Unitățile lor nu vor mai fi închise la cea mai mică abatere privind fiscalizarea veniturilor.Ieri, Executivul a aprobat ordonanța de urgență mult așteptată, prin care se modifică OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.Actul normativ introduce prevederi care permit aplicarea graduală a sancțiunilor. Activitatea firmelor va fi suspendată doar începând cu cea de a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni. Suspendarea activității va putea fi făcută pentru o perioadă de 30 de zile față de o perioadă de una-trei luni prevăzută în vechea reglementare.Sancțiunile graduale prevăzute sunt următoarele:- dacă diferența constatată este de până 1% inclusiv, dar nu mai mult de 100 lei inclusiv, din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului, fapta se sancționează cu avertisment;- dacă diferența constatată este mai mare de 1%, dar nu mai mult de 100 lei inclusiv, amenda este de la 2.000 lei la 5.000 lei;- dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei inclusiv, dar este mai mică de 1% inclusiv, amenda este de la 10.000 lei la 15.000 lei;- dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei inclusiv, dar este mai mare de 1%, amenda este de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar activitatea se suspendă pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni;- dacă diferența este mai mare de 1.000 lei , dar este mai mică de 1% inclusiv, amenda este de la 20.000 lei la 25.000;- dacă diferența constatată este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 1%, amenda este de la 25.000 lei la 30.000 lei, iar activitatea se suspendă pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni.OUG definește sumele încasate în plus, sub formă de bacșiș, care vor fi evidențiate ca venit, pe bonul fiscal. Totodată, se interzice ca operatorii economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacșișului.Bacșișul se impozitează ca profit al operatorului economic, în cazul în care acesta nu se distribuie salariaților (cu 16% sau 3%, în cazul microîntreprinderilor). Dacă e încasat de angajat, se impozitează cu 16%, ca venit din alte surse, prin reținere la sursă.