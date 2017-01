Guvernul ne scoate din criză cu ucenicii

Cabinetul Boc cunoaște doar două operațiuni: scăderea și adunarea. A scăzut salariile și locurile de muncă din sectorul bugetar și a adunat taxe și impozite peste planul fixat de Fondul Monetar Internațional. În schimb, cu împărțirea, înmulțirea, ridicarea la putere și radicalii nu le are. Nu se pricepe să împartă resursele bugetare spre sectoarele producătoare de locuri de muncă și venituri, să înmulțească numărul IMM-urilor autohtone și al investițiilor străine și nici să extragă fondurile aflate la dispoziția țării noastre, în radicalul Uniunii Europene. Politica economică anticriză în 2010 a avut o singură componentă: reforma statului. Iar aceasta s-a limitat la reducerea cheltuielilor publice, prin amputări de salarii, de pensii de lux, de ajutoare sociale și de locuri de muncă. Nu spun că acest lucru nu-i necesar. Discutabil este modul în care s-a făcut. În schimb, măsurile de relansare a economiei aproape că au lipsit sau au fost îngropate de birocrație. Programele de reabilitare termică a blocurilor, „Prima Casă II”, „Rabla”, cele câteva scheme de ajutor de stat pentru producția la export și pentru IMM-uri n-au adus mai mult de 3.000 de noi locuri de muncă și n-au salvat nici măcar pe atâta. Iar investițiile în infrastructură au fost cu mult sub cota de 20% din buget. Nu este de mirare că premierul Emil Boc se ferește să vorbească la concret despre efectele măsurilor guvernamentale de creștere economică. Anul 2011 bate la ușă și toată lumea așteaptă ca Palatul Victoria să anunțe ce va face pentru încurajarea mediului de afaceri, pentru atragerea investițiilor străine, pentru reducerea șomajului, pentru încurajarea consumului. Va relaxa presiunea fiscală, reducând cota unică de impozitare la 12% și contribuțiile la asigurările sociale, cu riscul de a supăra Fondul Monetar Inter-național? Va aloca o cotă mai mare din buget pentru investiții? Va face reforma fiscală mult așteptată, reducând birocrația, simplificând sistemul de taxe, impozite și de raportări? Va bate în cuie Codul Fiscal, astfel încât agenții economici să poată face predicții privind bugetele lor de venituri și cheltuieli? Va face privatizările trâmbițate timp de un an, dar pentru care nu a mișcat nimic? Va lansa programe de investiții în infra-structură și suprastructură, pentru a da de lucru constructorilor, in-dustriei materialelor de construcții, transportatorilor și serviciilor? Va acorda ajutoare de stat IMM-urilor, tinerilor care vor să-și deschidă o afacere, firmelor care fac producție și export? Până în acest moment, singurul răspuns la așteptările mediului de afaceri îl reprezintă aprobarea de către Executiv a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. În baza acestui act normativ, angajatorii vor primi o subvenție lunară în valoare de 300 de lei brut, de la agențiile de ocupare a forței de muncă, pentru tinerii de 16 - 25 de ani care fac ucenicie la locul de muncă. În anul 2010, doar 500 de tineri au fost cuprinși în acest program. Bugetul alocat în 2011 pentru formarea profesională a ucenicilor va fi de aproximativ 460.000 de lei. Se estimează că între 1.500 și 1.800 de persoane vor beneficia de prevederile legii. Este un pas înainte, dar cei 1.800 de ucenici nu vor scoate țara din criză, domnule Boc! Economia așteaptă măsuri consistente de relansare, o strategie realistă de susținere a mediului de afaceri, a investițiilor și de încurajare a consumului. Dacă nu vă pricepeți să concepeți unul, de ce nu luați lecții de la Guvernul Germaniei, bunăoară? Poate că doamna Angela Merkel are un program de ucenicie pentru prim-miniștri.