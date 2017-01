Guvernul le trage clapa portuarilor

Gheorghe Botea, președintele Organizației Patronale „Operatorul portuar", este nemulțumit de modul în care Puterea tratează problema modificării OG 22/1999 privind porturile. El a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber", următoarele: „Propunerile noastre nu au fost agreate în totalitate. Acum, am aflat, pe căi lăturalnice - din păcate, numai așa reușim să obținem informații de la Ministerul Transporturilor -, că modificarea OG 22 va fi făcută tot printr-o ordonanță, în vacanța parlamentară. Prin această metodă, se evită calea firească a modificării actului normativ. Suntem împiedicați, astfel, să mai aducem îmbunătățiri la textul legii, prin intermediul comisiei parlamentare și al Consiliul Economic și Social. Trebuie spus că avem propuneri care ar trebui să fie luate în considerație. Unele dintre ele se referă la munca în porturi și la implicarea companiilor de operare în conducerea administrativă a porturilor. Se solicită de ani de zile, reprezentarea patronatului portuar în consiliul de administrație al CNAPMC. Sunt oameni uitați în funcții, în Ministerul Transporturilor, care se opun categoric ca operatorii să aibă un reprezentant în conducerea administrației portuare. De ce? Răspunsul primit de la un reprezentant al ministerului, în urmă cu un an, a fost că reprezentantul organizației noastre va fi invitat doar la ședințele în care se discută probleme care privesc portul. Ca și cum în consiliul de administrație al CNAPMC s-ar discuta și probleme care nu privesc portul. Dar, dacă stau și mă gândesc bine, există asemenea chestiuni. Consiliul de administrație al CNAPMC este cel ce a decis sponsorizarea televiziunii MTC și efectuarea de investiții în stațiunea Mamaia pe banii portului. La acea vreme, noi am aflat și ne-am opus vehement, nefiind de acord ca din tarifele și taxele plătite de noi să se facă lucrări în afara portului".