Guvernul a înfiinţat Comisia de Tăiat Hârtii

Guvernul a înființat Comisia de Tăiat Hârtii

În deschiderea ședinței de guvern de astăzi, premierul Dacian Cioloș a prezentat modul în care Executivul își propune să reducă birocrația: „Înainte de a intra în ordinea de zi vreau să vă informez și pe dvs. și să vă cer să vă implicați. Astăzi o să lansăm platforma a ceea ce am numit noi Comisia de Tăiat Hârtii, deci platforma online care va trebui să ne ajute să identificăm acele lucruri în funcționarea administrației care să ducă la o debirocratizare, în relația cu cetățenii mai ales. Această platformă online are adresa „maisimplu.gov.ro", unde o să invităm cetățenii, contribuabilii, să ne împărtășească din experiența lor în relația cu administrația și care documente sau care tipuri de dosare pe care trebuie să le depună la administrație li se par complicate și ar putea fi simplificate.Avem deja, din prima analiză făcută la Cancelarie, identificate câteva lucruri simple care pot fi făcute și de către administrație și care pot să vină cu un plus pentru cetățeni. Am identificat chiar câteva cazuri, aș spune absurde, care se perpetuează în administrație. De exemplu, mamele care tocmai au născut trebuie să depună trei dosare cu, de multe ori, cam aceleași tipuri de documente, unul pentru indemnizația de creștere a copilului, altul pentru alocația de stat și un altul pentru stimulentul de reinserție. Aceste trei dosare conțin cam aceleași documente și trebuie să se plimbe, de multe ori, la aceleași instituții cu trei hârtii în copie diferite. E un caz unde putem simplifica lucrurile cu depunerea unui singur dosar, în așa fel încât administrația să poată să trateze toate cele trei tipuri de indemnizații.Pe de altă parte, un șomer trebuie să plătească cam 30 de lei ca să obțină anumite documente necesare pentru idemnizația de șomaj, atâta timp cât aceste informații pot fi obținute de către administrația care are nevoie să prelucreze dosarul respectiv și direct, solicitând informațiile respective fără ca șomerul să mai trebuiască să plătească tot felul de taxe pentru tot felul de documente care pot fi obținute direct de administrație. Și aici cred că putem merge doar cu o simplă depunere a cererii, urmând ca administrațiile respective să colecteze sau să obțină datele direct, prin conectarea sistemelor informatice. Domnul ministru de Interne știe, Ministerul de Interne elaborează cam peste două milioane de caziere judiciare în fiecare an. De multe ori, aceeași persoană, care ia mai multe caziere judiciare în același an pentru diferite dosare și de multe ori pentru dosare care vizează chiar aceeași instituție - în Ministerul de Interne ai nevoie de un permis de conducere sau, eu știu, de un alt tip de document de identitate, trebuie să iei cazier judiciar. Prin sistemele informatice ar trebui să punem la punct o modalitate prin care să nu mai trebuiască oamenii să ia cazierul de la un ghișeu și să-l ducă la celălalt ghișeu.Deci, sunt lucruri care pot fi făcute în mod simplu, valorificând și sistemele informatice și diferitele platforme informatice administrative pe care s-au dat milioane de euro și care, multe dintre ele, încă nu sunt operaționale. Dacă aceste sisteme informative administrative le-am conecta, n-ar mai trebui să solicităm atâta birocrație cetățenilor. Deci asta aș vrea, ca prin această platformă să identificăm și prin reacția cetățenilor, care sunt acele lucruri pe care le putem simplifica, dar o să vă rog și pe dvs., în interiorul ministerelor, cu administrațiile care lucrează cu publicul, să faceți eforturile pentru a simplifica aceste proceduri.Vrem să mergem pe câteva principii în această simplificare birocratică. În primul rând, ca o instituție să ceară o singură dată o informație de la un cetățean, după care, în baza de date se poate valorifica de câte ori e nevoie; în al doilea rând, să punem la punct acest transfer electronic al datelor între instituții și să nu plimbăm cetățeanul de la un ghișeu la altul; în al treilea rând, să înlocuim documentele legalizate, acolo unde este posibil, cu declarații pe proprie răspundere, ca să evităm și costuri suplimentare și birocrație suplimentară și să înlocuim sau să înlăturăm chiar documentele sau procedurile care nu se mai justifică și care pot fi înlocuite de proceduri digitale.Deci, în continuare, Cancelaria va urmări modul de funcționare a acestei platforme, dar o să vă rog pe fiecare dintre dvs., pe urmă, să ne dați concursul pentru ca aceste idei pe care le vom identifica și care o să facă obiectul unui memorandum în guvern, să le putem implementa în lunile următoare.”