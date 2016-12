Din cauza triplării taxei auto pe mașinile second-hand

Guvernul a fost dat în judecată

Consiliul Superior al Comisariatului pentru Societatea Civilă a depus, vineri, 12 decembrie, la secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, o contestație prin care Guvernul României este chemat în judecată pentru că a triplat taxa auto pe mașinile second-hand. Noua taxă este abuzivă Comisariatul pentru Societatea Civilă (CSC) a făcut contestația în urma sesizărilor populației adresate acestei instituții. CSC consideră că noua taxă încalcă Tratatul Comunității Economice Europene (CEE) și Constituția României. „Triplarea taxei auto pentru autoturismele second-hand încalcă articolul 95 din Tratatul CEE, care spune că niciun stat nu poate aplica, pentru produsele din alte state membre, impozite și taxe mai mari decât cele care se aplică produselor naționale similare”, a declarat, pentru NewsIn, Ioan Grigore Prodan, comisar general, șef al Consi-liului Superior în cadrul CSC. Guvernul – acuzat de încălcarea normelor comunitare În plus, CSC consideră că, prin adoptarea noii taxe auto, Guvernul a încălcat acquisul comunitar, pentru că valoarea taxei depășește valoarea reziduală a autoturismelor second-hand. CSC a solicitat și un punct de vedere din partea Comisiei Europene. „Sperăm că, prin acțiunea în justiție, să blocăm aplicarea taxei”, spune Prodan. Reamintim că Guvernul a decis miercuri, prin ordonanță de urgență, triplarea taxei pentru autoturismele și autoutilitarele care nu au Euro 4 și care sunt înmatriculate pentru prima dată pe teritoriul României și al altor state comunitare, începând cu 15 decembrie. Comisariatul pentru Societatea Civilă (CSC) este o structură neguvernamentală care și-a început activitatea la data de 1 octombrie 2003. CSC are personalitate juridică și funcționează, ca structură unică, pe principii asemănătoare instituției Avocatului Poporului și are reprezentanțe teritoriale în toate județele țării și în străinătate.