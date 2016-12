GTC Astra, maşina căreia îi place să se joace pe stradă

GTC Astra, mașina căreia îi place să se joace pe stradă

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Rădăcini Motors Constanța prezintă Noul GTC Astra, un coupé compact cu linii dinamice și proporții dramatice. Exclusiv: șasiu cu înaltă tehnologie cu suspensie față de înaltă performanță pentru toate modelele GTC Astra. Adecvat pentru utilizare zilnică: model spațios cu cinci locuri și o mulțime de inovații. Modelul poate fi comandat la prețuri pornind de la 17.490 euro cu TVA.Datorită formelor sale sculptate cu accente precise, coupé-ul compact reprezintă expresia cea mai concentrată a designului Opel. Toate versiunile GTC Astra dispun de sistemul premium cu suspensie HiPerStrut (de înaltă performanță) pe puntea față care se îmbină în mod ideal cu suspensia spate cu braț Watt pentru a oferi o stabilitate fără egal și cel mai înalt nivel de precizie în conducere. Printre inova-țiile noului GTC Astra, se numără sistemele de asistență a șoferului, bazate pe cea de-a doua generație a camerei frontale Opel Eye, cu funcționalitate extinsă și noul sistem de faruri adaptive Bi-Xenon (AFL+ 4), aflat la a patra generație.GTC Astra nu are niciun element de design exterior în comun cu celelalte modele din gama Astra, cu excepția carcaselor oglinzilor exterioare și a antenei. Șase dintre cele șapte design-uri de jante de 17 până la 20 de inch disponibile sunt, de asemenea, specifice doar modelului GTC.v v vGTC Astra disponibil în patru variante de motorizare: trei motoare pe benzină și unul turbo-diesel, cu puteri între 88 kW/120 cp și 132 kW/180 cp. Încă de la începutul anului 2012, oferta de motorizări va fi extinsă prin lansarea noului motor 1.7 CDTI (81 kW/110 cp și 96 kW/130 cp) cu sistem Start/Stop standard. Două versiuni ale motorului 1.7 CDTI ecoFLEX (81 kW/110 cp și 96 kW/130 cp) cu consum și mai redus și alte tehno-logii de reducere a consumului și emisii de doar 109 g de CO2/km vor fi lansate în cursul anului viitor. Varianta OPC de înaltă perfor-manță va fi disponibilă, de ase-menea, în 2012.Motorul turbo diesel 2.0 CDTI common-rail îmbunătățit cu putere mărită la 121 kW/165 cp dispune de filtru de particule diesel și transmisie manuală cu șase trepte de viteză. Noua tehnologie Start/Stop de la Opel care reduce consumul de carburant în traficul urban cu opriri și porniri multiple face parte din dotarea standard. GTC Astra atinge 100 km/h în 8,9 secunde, iar viteza maximă este de 210 km/h. Consumul de carburant în regim combinat nu depășește 4,8 litri de carburant diesel per 100 km, iar emisiile de CO2 sunt de 127 g/km.Sistemul Start/Stop este, de asemenea, inclus în dotarea standard a celor două modele cu motoare pe benzină de 1,4 litri. Motoarele pe benzină cu supraalimentare care dezvoltă o putere de 88 kW/120 cp, respectiv 103 kW/140 cp generează un cuplu de 200 Nm și consumă 5,9 litri de carburant per 100 km (139 g de CO2/km). Cel mai performant model din gama motoarelor pe benzină este 1.6 turbo de 132 kW/180 cp ce permite o viteză maximă de 220 km/h.Transmisia manuală cu șase trep-te de viteză este inclusă în dota-rea standard a tuturor motoarelor. La începutul anului 2012, transmi-sia automată cu șase trepte de viteză va fi disponibilă pentru moto-rul pe benzină 1.4 turbo și motorul turbo diesel 2.0 CDTI common-rail.v v vPe lângă faptul că poate transporta până la cinci persoane, portbagajul acestuia are un volum de depozitare între 370 și 1.235 l - cu peste 200 l mai mare decât cel al modelelor concurente.Modelul GTC Astra poate fi ad-mirat și comandat la Rădăcini Mo-tors Constanța, în bulevardul Aurel Vlaicu 186B, zona pod IPMC, www.constanta.radacinimotors.ro.