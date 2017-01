Grupul "Celco" revoluţionează piaţa materialelor de construcţii

Grupul "Celco" revoluționează piața materialelor de construcții

2013 este un an aniversar pentru industria materialelor de construcții din regiunea noastră. Se împlinesc 40 de ani de la producerea primelor plăci de beton celular autoclavizat (BCA) în Dobrogea, un material care a revoluționat tehnologia construcțiilor și modul de a locui al românilor.În țara noastră, fabricarea BCA datează de la sfârșitul anilor ’60 și a început la Craiova și, ulterior, la Oradea. Ideea înființării celei de a treia fabrici, cea de la Constanța, a fost lansată în 1969, de inginerii proiectanți Niculae Gârniceanu, Constantin Verioti, Constantin Guter și Dumitru Cocea. Ministerul Construcțiilor de la acea vreme a preluat-o și, în 1971, guvernul a aprobat investiția. În 1972, a început construcția fabricii - Întreprinderea de Prefabricate din Beton Celular Autoclavizat Constanța (cum s-a numit până în 1990) -, iar la data de 1 noiembrie 1973, aceasta a început să producă, sub conducerea inginerului Niculae Gârniceanu. Unitatea fusese proiectată pentru o producție anuală de 230.000 metri cubi, dar după doi ani nu mai făcea față cererii tot mai mari de BCA. În Constanța se ridicau cartiere întregi de locuințe și noul material se impusese decisiv pe șantierele de construcții, prin performanțele sale.În 1990, fabrica și-a schimbat numele în „Celco”, iar după privatizarea din1997, a intrat într-un amplu proces de retehnologizare, modernizare, extindere și diversificare a producției, proces care continuă și în prezent. „Celco” din zilele noastre este, în fapt, un grup de fabrici și de cariere de materiale de construcții, care produce: BCA, adezivi și mortare, var, nisip și piatră. Capacitatea de producție a fabricii de BCA a ajuns la 400.000 mc pe an.Conform standardelor Uniunii Europene, companiile inovative sunt acele unități economice care promovează tehnologii și produse noi, metode noi de organizare, de marketing, de desfacere și așa mai departe. „Celco” SA se poate lăuda că excelează în multe dintre aceste capitole. Iată numai un exemplu: tehnologia ambalării varului în saci de plastic vidați constituie o premieră mondială.„Celco are o poziție unică pe piața românească: este singurul producător de materiale, care va poate furniza soluții complete de construcții, compuse din BCA, adezivi și var produse in-house, cu calitate controlată” - afirmă directorul de marketing Anca Elisabeta Bosînceanu.Sfidând scăderea cererii de materiale de zidărie, „Celco” și-a propus mărirea capacității de producție. Ideea, lansată la începutul anului 2013 de o echipă de tehnologi din cadrul grupului, pleacă de la constatarea că, din cauza crizei economice, dar și a celei energetice, a avut loc o schimbare calitativă a cerințelor de pe piața materialelor de construcții. „Sunt tot mai mult solicitate materiale de zidărie de calitate, eficiente din toate punctele de vedere, cu un ciclu de viață sustenabil și care oferă coeficienți de izolare termică superiori, fără a compromite rezistența. Astfel am constatat o reorientare a clienților de materiale de zidărie către produsele BCA Celco. În aceste vremuri dificile, grupul nostru a reușit să găsească soluții care să vină în sprijinul beneficiarilor. Astfel, pentru ca produsul să ajungă la destinația finală la un preț corect, am realizat studii care să ne permită livrarea BCA fără a fi constrânși de prețul transportului. Pe baza acestora, am realizat un sistem de depozitare open-space a produselor, înainte de livrare, lucru ce va permite reducerea umidității și deci a greutății pe palet cu 6%. Aceasta se traduce în cantități mai mari de BCA încărcate pe camion și, deci, prețuri de transport cu 5,5% mai mici” - relatează directorul de marketingAnul 2013 vine cu noi provocări pentru producătorii de materiale de construcții, afirmă Anca Elisabeta Bosînceanu. „Va intra în vigoare noul cod de proiectare seismică. Acesta introduce o nouă hartă de zonare seismică și prevede creșterea cu 15% a accelerației stabilite pentru zonele seismice. Celco lucrează, în acest moment, la dezvoltarea unui produs nou, revoluționar, care va răspunde unor nevoi ridicate de rezistența la cutremure - anunță directorul de marketing. De asemenea, urmează să fie promovat un nou cod de securitate la incendiu, care va fi mult mai restrictiv decât cel actual. De exemplu, în cazul reabilitării termice, materialele folosite vor fi, pe cat posibil, incombustibile, după cum a precizat domnul Cristian Stamatiade, directorul Direcției Tehnice în Construcții, din Ministerul Dezvotării Regionale, cu ocazia unei întâlniri cu constructorii. În acest sens, încă de anul trecut, Celco a început promovarea unui produs nou, cu densitate scăzută și dimensiuni mari, care permite realizarea mansardărilor și izolarea planșeelor, a stâlpilor de rezistență, a grinzilor și a unei multitudini de alte lucrări de termoizolație. Plăcile de TermoBCA de la Celco sunt superioare plăcilor de polistiren prin faptul că nu ard, sunt ecologice, nu își pierd rezistența în timp și nu se deformează sub acțiunea intemperiilor, iar ca preț nu diferă de plăcile de polistiren.”