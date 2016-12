Gropile de pe Autostrada Soarelui umflă profitul CNADNR

Oricât veți căuta pe site-ul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România nu veți găsi informații despre gropile care au împânzit autostrada București - Constanța. Nu există niciun avertisment pentru cei ce pleacă la drum să circule cât mai aproape de axul autostrăzii, pentru a evita gropile în cascadă, de pe banda întâi.Câțiva cititori ne-au apelat la redacție să ne semnaleze faptul că, sâmbătă, 7 februarie 2015, venind cu autoturismele spre Constanța, au fost nevoiți să facă slalom printre gropi„Nicio groapă nu era semnalizată prin vreun indicator de avertizare și, drept urmare, n-am reușit să le evit pe toate. Între kilometrul 83 - 84 am luat în plin o groapă ceva mai mare și mi-am distrus o roată. Eram cu copilul și soția în mașină. Am avut noroc că accidentul nu a fost mai grav, că nimeni nu a fost rănit. După ce am înlocuit roata, am fost nevoit să merg numai pe banda a II-a, întrucât pe prima bandă nu se putea circula din cauza gropilor” - a declarat, pentru „Cuget Liber”, conducătorul auto Andrei Călin.Poliția din Fetești a primit mai multe sesizări și reclamații de la participanții la trafic, referitoare la gropile de pe auto-stradă, unii dintre ei solicitând dovezi privind accidentele, pentru a da în jude-cată CNADNR și a obține despăgubiri.Stimați cititori, trebuie să știți că, potrivit articolului 122, din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului are, printre alte atribuții și următoarele: „ia măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează; ia măsuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a echipa-mentelor destinate siguranței circu-lației pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare.”Situația de pe Autostrada Soarelui se datorează faptului că acest minister și CNADNR aflată în subordinea lui nu și-au îndeplinit obligațiile legale. Prin neglijența lor incalificabilă au pus în pericol viața participanților la trafic și integritatea vehiculelor și a bunurilor transportate.Ministerul Transporturilor și CNADNR nu pot invoca lipsa fondurilor pentru întreținerea și repararea autostrăzii, pentru asigurarea mijloacelor de avertizare. Din datele de bilanț financiar-contabil publicate de Ministerul Finanțelor Publice rezultă că CNADNR a obținut următoarele performanțe:- 2008: venituri - 2.628.276.204 lei, profit - 48.515.178 lei; - 2009: venituri - 2.164.868.870 lei, pierdere - 528.199.363 lei;- 2010: venituri - 2.880.752.106 lei, profit - 100.462.443 lei;- 2011: venituri - 2.547.837.519 lei, profit - 246.292.679 lei;- 2012: venituri - 2.293.117.848 lei, profit - 174.139.571 lei;- 2013: venituri - 9.746.249.100 lei, profit - 253.194.833 lei.Reiese că veniturile companiei au crescut de 3,7 ori, din 2008 până în 2013, iar profitul, de 5,22 ori. De unde atâta profit, dacă nu din creșterea numărului gropilor de pe Autostrada Soarelui?Ministerul Transporturilor și CNADNR nu au nicio justificare pentru starea autostrăzii București - Constanța, pentru pericolul la care sunt expuși plătitorii de taxe, impozite, accize și rovignete. Potrivit unui comunicat de presă, pe data de 7 februarie 2015, conducerea CNADNR a efectuat un control pe autostrada A1, pe raza districtului Ciorogârla (km 11- km 20), pentru a verifica activitatea de deszăpezire. În urma neregulilor constatate, s-a dispus sancționa- rea șefului districtului Ciorogârla, Cristian Graef.Cotidianul „Cuget Liber” solicită conducerii Ministerului Transporturilor să realizeze un control și pe Auto-strada Soarelui și să dispună sancționarea celor vinovați pentru neefectuarea la timp a reparațiilor, pentru nesemnalizarea gropilor, conform prevederilor OUG nr. 195/2002, pentru punerea în pericol a vieții participanților la trafic.