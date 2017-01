Greva generală „decolează” de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu

Conflictul de muncă de la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (AIMK) s-a încheiat, angajații urmând să își primească salariile restante, până luni. Bugetul de venituri și cheltuieli al aeroportului a fost modificat, astfel că o sumă totală de 2.150.000 lei a fost direcționată spre fondul de salarii al angajaților, pentru a acoperi restanțele (lichidarea pe luna octombrie) și lunile noiembrie și decembrie. Anunțul a fost făcut de Constan-tin Dascălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, prezent ieri la AIMK. „Am ajuns la un consens, conflictul este încheiat. Vom semna și contractul colectiv de muncă, lucru care ar fi trebuit făcut din luna iulie. Vor fi aceleași condiții. Pentru 2010, există posibilitatea de a introduce noi clauze, însă putem fi siguri abia după aprobarea bugetului de stat pentru anul viitor”, a declarat Constantin Dascălu. Deși angajații AIMK au mai fost în grevă japoneză, în luna septembrie, secretarul de stat susține că a aflat de problemele lor abia în urmă cu zece zile. „Vechea conducere a aprobat un buget în care se vedea clar că nu vor mai fi bani de salarii, pentru ultimele două luni și jumătate. Propunerea a trecut și de Ministerul Transporturilor, și de Guvern, așa că s-a ajuns la proteste”, a explicat reprezentantul MT. Liderul sindicatului liber al angajaților din AIMK, Emanuel Roiu, a precizat că forma inițială a bugetului pe 2009 a fost trimisă la București fără aprobarea sindicaliștilor: „A fost o formă diferită față de ceea ce am discutat inițial. Am intrat în comisia de dialog social, dar tot s-a aprobat. Așa că am fost nevoiți să reluăm negocierile de la zero”. Totuși, nu există încă un acord scris, care să le ofere angajaților AIMK garanția că își vor primi într-adevăr banii, motiv pentru care amenințarea de grevă de generală se menține. „Dacă nu ni se respectă drepturile salariale, putem declanșa oricând noi proteste”, a precizat liderul de sindicat. Noul director al AIMK le-a reamintit angajaților că operatorii care folosesc aeroportul sunt foarte sensibili la proteste și că există pericolul să încheie colaborarea, în eventualitatea unor proteste prelungite: „Este bine că s-a lucrat la cursa Constanța – Pisa, în ziua grevei de avertisment. Am fi riscat să pierdem un operator important. Vom face tot posibilul să rezolvăm cât mai rapid problema salariilor și să avem un buget pe 2010 care să nu mai permită astfel de greșeli”.