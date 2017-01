Greva de la „Chimpex” a blocat exporturile de îngrăşăminte chimice

Greva de la „Chimpex” a blocat exporturile de îngrășăminte chimice

Când m-am apropiat de platforma de lucru a companiei „Chimpex”, niciun semn nu trăda faptul că personalul său productiv a încetat lucrul pe timp nelimitat. Lipseau obișnuitele pichete de greviști de la porți, ca și afișul ce ar fi trebuit să anunțe evenimentul. Doar paznicii căilor de acces în unitate și constructorii noii împrejmuiri animau peisajul cu instalații cenușii, garnituri de tren și nave încremenite, sub un cer plumburiu de final de octombrie. Prizoniere la cheu „Cei 300 de docheri și lucrători din sectoarele de expediții, depozite și reparații, care participă la grevă, sunt la locul de muncă sau în vestiare. Protocolul semnat de sindicat și administrație, prevede că, în perioada derulării acțiunii revendicative, nu au voie să se deplaseze prin unitate. Măsura a fost luată pentru a fi evitate accidentele. Doar membrii comitetului de coordonare a grevei au acces la toate locurile de muncă“ – explică Florin Coman, liderul sindicatului. O garnitură lungă de tren, pe ale cărei vagoane scrie cereale, se pune în mișcare pe cheul companiei. Văzându-mi întrebarea din priviri, interlocutorul mă asigură că niciun docher de la „Chimpex” nu se va apropia de vagoanele cu marfă. „Silozurile sunt pline cu marfă. Trenurile așteaptă în triaj. Altele sunt pe drum. «Azomureș» - acționarul majoritar - lucrează la întreaga capacitate. Aproape toată producția sa este exportată prin «Chimpex». Pierderile vor fi foarte mari pentru proprietar“ - afirmă Florin Coman. În danele companiei, nava „Bilgili Biraderler“ (pavilion turcesc), cu 1.380 t de laminate la bord, așteaptă să fie descărcată, iar „Oluk“ (pavilion maltez) ar trebui să încarce 1.200 t de uree. Amândouă vor trebui să aștepte până când cei 300 de români vor relua lucrul. „Ne așteptăm să fie o grevă foarte lungă“ - spune liderul sindical. Pentru companie, pierderile vor crește cu fiecare zi. Sindicatul are informații că ar mai trebui să sosească patru nave la operare. Pe de altă parte, foarte multă marfă vine de la combinatele chimice, care lucrează din plin. „Nu știu cum va rezolva problema administrația. Sunt implicații grave. Nu trebuie judecat doar după ceea ce se întâmplă în «Chimpex». Suntem o societate strategică pentru industria chimică. 90% din exportul de îngrășăminte pleacă prin societatea noastră, pentru că are instalația care operează 4.000 tone de produse chimice, în vrac, pe zi” - precizează Coman. Investiții în chei de contact Liderul susține că sindicatul nu înțelege de ce administrația își menține neschimbată oferta. „Orice procent în plus pe care a consimțit să-l dea, este condiționat de creșterea normelor până aproape de dublul lor, de scăderea primelor de vacanță, de eliminarea tichetelor de masă etc. Nu putem negocia un contract care să fie în dezavantajul nostru. Oferta lor este în direcția reducerii fondului de salarii și creșterii volumului de muncă. Așa zisele investiții de 3,5 milioane euro (inclusiv TVA) constau în utilaje, camioane și mașini pentru personalul TESA, care nu contribuie la creșterea veniturilor. De când a venit actualul acționar majoritar se vorbește că va aduce noi benzi transportoare. Au fost dărâmate o serie de magazii în ideea că se vor instala bazine pentru produse chimice lichide. Vom ajunge în 2008 și, probabil, nu vom vedem investițiile. Nu mai avem încredere. Ni s-a spus că se vor face investiții strategice, care să crească traficul, dar s-au luat 10 autocamioane care stau, de 5 luni, în parcare și se prăfuiesc. Pentru ele, plătim în fiecare lună 70.000 de euro. Cei din conducere au primit, ca la Moș Crăciun, câte o cheie cu mașină, să se plimbe. Am întrebat administrația de ce au cumpărat atâtea mașini? Domnul director mi-a spus: «Cei 15 oameni pe care i-am adus au învățat carte și ca drept dovadă trebuie să îi recompensăm.» Așa au specificat și în procesul verbal la conciliere. De proiecte de investiții nu ducem lipsă, dar unde-i finalitatea?” Compromisul ratat Liderii sindicatului spun că sunt gata oricând să se așeze la masa tratativelor. La fel și administrația, care, printr-un comunicat de presă, informează opinia publică că: „Negocierile bilaterale în vederea încheierii unui nou contract colectiv de munca la nivel de unitate au fost începute și s-au aflat în desfășurare până în data de 24 octombrie 2007. În tot acest timp. părțile au încercat să ajungă la un punct de vedere comun, însă încheierea unui nou CCM nu a fost realizată. Administrația SC «Chimpex» SA dorește să sublinieze faptul că a fost și rămâne deschisă dialogului cu reprezentanții SLPC (sindicatului - n.r.), cu speranța că cei din urmă vor da dovadă de o poziție constructivă, obiectivitată și realistă în ceea ce privește revendicările susținute.” Vineri, la reuniunea de la ora 13, reprezentanții greviștilor și ai administrației au irosit o nouă ocazie de a ajunge la un compromis. Istoria recentă a SC „Chimpex“ a fost marcată de frământări sociale. Potrivit liderului sindical, „în urma grevei din 2005, societatea a pierdut clienții, iar până la urmă directorul general a fost schimbat. În 2006, s-a ajuns până în preajma grevei de avertisment. Am cedat noi, sindicaliștii, pentru că administrația a promis că va face investiții și va fi totul frumos. Apoi, a venit un alt director. Din 2004, din septembrie, de când a venit actualul proprietar, și până acum, salariile s-au mărit doar cu 5%. În schimb, inflația a trecut de 30% în această perioadă.“Când m-am apropiat de platforma de lucru a companiei „Chimpex”, niciun semn nu trăda faptul că personalul său productiv a încetat lucrul pe timp nelimitat. Lipseau obișnuitele pichete de greviști de la porți, ca și afișul ce ar fi trebuit să anunțe evenimentul. Doar paznicii căilor de acces în unitate și constructorii noii împrejmuiri animau peisajul cu instalații cenușii, garnituri de tren și nave încremenite, sub un cer plumburiu de final de octombrie. Prizoniere la cheu „Cei 300 de docheri și lucrători din sectoarele de expediții, depozite și reparații, care participă la grevă, sunt la locul de muncă sau în vestiare. Protocolul semnat de sindicat și administrație, prevede că, în perioada derulării acțiunii revendicative, nu au voie să se deplaseze prin unitate. Măsura a fost luată pentru a fi evitate accidentele. Doar membrii comitetului de coordonare a grevei au acces la toate locurile de muncă“ – explică Florin Coman, liderul sindicatului. O garnitură lungă de tren, pe ale cărei vagoane scrie cereale, se pune în mișcare pe cheul companiei. Văzându-mi întrebarea din priviri, interlocutorul mă asigură că niciun docher de la „Chimpex” nu se va apropia de vagoanele cu marfă. „Silozurile sunt pline cu marfă. Trenurile așteaptă în triaj. Altele sunt pe drum. «Azomureș» - acționarul majoritar - lucrează la întreaga capacitate. Aproape toată producția sa este exportată prin «Chimpex». Pierderile vor fi foarte mari pentru proprietar“ - afirmă Florin Coman. În danele companiei, nava „Bilgili Biraderler“ (pavilion turcesc), cu 1.380 t de laminate la bord, așteaptă să fie descărcată, iar „Oluk“ (pavilion maltez) ar trebui să încarce 1.200 t de uree. Amândouă vor trebui să aștepte până când cei 300 de români vor relua lucrul. „Ne așteptăm să fie o grevă foarte lungă“ - spune liderul sindical. Pentru companie, pierderile vor crește cu fiecare zi. Sindicatul are informații că ar mai trebui să sosească patru nave la operare. Pe de altă parte, foarte multă marfă vine de la combinatele chimice, care lucrează din plin. „Nu știu cum va rezolva problema administrația. Sunt implicații grave. Nu trebuie judecat doar după ceea ce se întâmplă în «Chimpex». Suntem o societate strategică pentru industria chimică. 90% din exportul de îngrășăminte pleacă prin societatea noastră, pentru că are instalația care operează 4.000 tone de produse chimice, în vrac, pe zi” - precizează Coman. Investiții în chei de contact Liderul susține că sindicatul nu înțelege de ce administrația își menține neschimbată oferta. „Orice procent în plus pe care a consimțit să-l dea, este condiționat de creșterea normelor până aproape de dublul lor, de scăderea primelor de vacanță, de eliminarea tichetelor de masă etc. Nu putem negocia un contract care să fie în dezavantajul nostru. Oferta lor este în direcția reducerii fondului de salarii și creșterii volumului de muncă. Așa zisele investiții de 3,5 milioane euro (inclusiv TVA) constau în utilaje, camioane și mașini pentru personalul TESA, care nu contribuie la creșterea veniturilor. De când a venit actualul acționar majoritar se vorbește că va aduce noi benzi transportoare. Au fost dărâmate o serie de magazii în ideea că se vor instala bazine pentru produse chimice lichide. Vom ajunge în 2008 și, probabil, nu vom vedem investițiile. Nu mai avem încredere. Ni s-a spus că se vor face investiții strategice, care să crească traficul, dar s-au luat 10 autocamioane care stau, de 5 luni, în parcare și se prăfuiesc. Pentru ele, plătim în fiecare lună 70.000 de euro. Cei din conducere au primit, ca la Moș Crăciun, câte o cheie cu mașină, să se plimbe. Am întrebat administrația de ce au cumpărat atâtea mașini? Domnul director mi-a spus: «Cei 15 oameni pe care i-am adus au învățat carte și ca drept dovadă trebuie să îi recompensăm.» Așa au specificat și în procesul verbal la conciliere. De proiecte de investiții nu ducem lipsă, dar unde-i finalitatea?” Compromisul ratat Liderii sindicatului spun că sunt gata oricând să se așeze la masa tratativelor. La fel și administrația, care, printr-un comunicat de presă, informează opinia publică că: „Negocierile bilaterale în vederea încheierii unui nou contract colectiv de munca la nivel de unitate au fost începute și s-au aflat în desfășurare până în data de 24 octombrie 2007. În tot acest timp. părțile au încercat să ajungă la un punct de vedere comun, însă încheierea unui nou CCM nu a fost realizată. Administrația SC «Chimpex» SA dorește să sublinieze faptul că a fost și rămâne deschisă dialogului cu reprezentanții SLPC (sindicatului - n.r.), cu speranța că cei din urmă vor da dovadă de o poziție constructivă, obiectivitată și realistă în ceea ce privește revendicările susținute.” Vineri, la reuniunea de la ora 13, reprezentanții greviștilor și ai administrației au irosit o nouă ocazie de a ajunge la un compromis. Istoria recentă a SC „Chimpex“ a fost marcată de frământări sociale. Potrivit liderului sindical, „în urma grevei din 2005, societatea a pierdut clienții, iar până la urmă directorul general a fost schimbat. În 2006, s-a ajuns până în preajma grevei de avertisment. Am cedat noi, sindicaliștii, pentru că administrația a promis că va face investiții și va fi totul frumos. Apoi, a venit un alt director. Din 2004, din septembrie, de când a venit actualul proprietar, și până acum, salariile s-au mărit doar cu 5%. În schimb, inflația a trecut de 30% în această perioadă.“