Grav accident la Dardanele: O navă care a încărcat animale în portul Midia a intrat în coliziune cu un tanc chimic

În dimineața zilei de 1 octombrie 2013, „Omega”, navă specializată în transportul animalelor, a intrat în coliziune cu tancul chimic „Selay S”. Ambele nave se îndreptau spre Strâmtoarea Dardanele, având cursuri paralele. Se presupune că accidentul s-a produs din cauza unei manevre periculoase. Ambele nave au fost avariate, dar nu se cunoaște în ce grad au fost afectate.„Omega” plecase din portul Midia și se îndrepta spre Tartous, Siria. Tanc chimic „Selay S” părăsise Istanbulul.Nava „Omega” are 1.556 tone registru brut, a fost construită în 1964, este înmatriculată sub pavilion Cambodgia, iar armatorul este o companie din Siria.„Selay S” are capacitatea de 11.796 tdw, a fost construită în 2008 și este înregistrată sub pavilion Turcia.