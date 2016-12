Grâul şi porumbul au revenit la preţurile anterioare marii secete din 2012

Grâul și porumbul au revenit la prețurile anterioare marii secete din 2012

„În luna aprilie, prețul grâului și cel al porumbului au coborât, pe piețele internaționale, la cotele anterioare marii secete din 2012, pe fondul unor semnale pozitive privind producția pe anul în curs în mai multe regiuni mari producătoare de cereale. Alte mărfuri alimentare - soia, zahărul și cafeaua Arabica - s-au ieftinit, la rândul lor pe piețele internaționale, în acest an, cu procente cuprinse între 4 - 12%, în timp ce prețul orezului a fost mai puțin volatil, rămânând la un nivel aproximativ egal în prezent cu cel de la începutul anului”, a arătat Silviu Pojar, sales manager Noble Securities - sucursala România.Potrivit analizei realizate de casa de brokeraj, anul trecut, în principal seceta, dar și alte condiții meteo nefavorabile manifestate în diferite zone ale lumii, au urcat prețul grâului la un nivel neatins din 2008 și au crescut cotația porumbului la un maxim istoric. SUA, cel mai mare exportator de cereale din lume, a înregistrat cea mai gravă secetă din ultimii 50 de ani. Valul de căldură din sudul și estul Europei a afectat grav recolta de cereale din regiune; în UE, Rusia, Canada și Australia au fost, de asemenea, condiții meteo extreme. În numai 2 luni, respectiv din 22 iunie până la 21 august, prețul porumbului a crescut cu peste 50%, iar grâul a avut vara trecută o performanță similară. În cea de-a doua parte a anului 2012 s-au înregistrat corecții importante ale cotațiilor, dar, per ansamblul anului trecut, prețurile acestor cereale pe bursele internaționale au crescut: grâul cu circa 17%, iar porumbul cu aproape 6%. De la începutul anului 2013 și până în prezent (la sfârșitul zilei de 24 aprilie), cotația porumbului a scăzut cu aproximativ 12,6%, iar cea a grâului cu circa 12%, ajungând la niveluri din iunie 2012. Condițiile meteo favorabile din SUA, cel mai mare producător și exportator de porumb au lăsat loc speculațiilor privind producțiile viitoare în creștere; în același timp, scăderea prețului grâului a fost favorizată de creșterea exporturilor de cereale din Rusia, precum și de vremea favorabilă noilor culturi în Europa, Rusia și Kazahstan, care ar putea conduce la producții mai mari. „Din punct de vedere economic, este prea devreme să ne bucurăm de posibile viitoare prețuri mici. Din punct de vedere al instrumentelor financiare bazate pe prețurile cerealelor, o volatilitate ridicată inclusiv în acest an va favoriza din nou câștigurile, aceasta fiind o piață destul de puternic dependentă de regula simplă cerere-ofertă, având deci mișcări mai ușor de estimat”, a precizat Silviu Pojar.Analiza mai arată că, pentru soia, cotația a crescut anul trecut cu aproximativ 14%, pentru cacao cu circa 5%, iar prețul orezului a rămas aproximativ constant. Prețul zahărului a înregistrat în 2012 o scădere semnificativă, de circa 16%, în principal ca urmare a surplusului de producție. Prețul cafelei Arabica s-a prăbușit anul trecut cu aproape 37%, pe fondul supraproducției din Brazilia, cel mai mare producător din lume.În 2013, de la începutul anului și până pe 24 aprilie, pe piețele internaționale, cotația pentru soia a coborât cu aproape 6%, iar cea a cafelei Arabica a scăzut cu circa 4%; prețul zahărului a continuat să scadă semnificativ, respectiv cu circa 11,5%. Prețul orezului a rămas aproximativ constant per ansamblul intervalului menționat.„Săptămână trecută, FMI a estimat pentru 2013 o scădere cu circa 2% a prețurilor mărfurilor față de anul precedent ca urmare a ofertei în creștere de materii prime, de la cereale până la petrol. În ceea ce privește produsele agricole însă oricând pot să apară surprize majore, în ambele sensuri, cauzate de condițiile meteorologice, care să modifice semnificativ orice previziune. În România, de exemplu, potrivit prognozei privind rezerva de umiditate din solul agricol, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a estimat secetă în lunile iulie și august; cel mai probabil, dacă se va materializa, o astfel de situație nu ar fi doar în România, ci cel puțin la nivel regional. Seceta desigur că ar putea induce din nou ascensiunea prețurilor, dacă recoltele și rezervele nu vor fi suficient de mari și dacă seceta va fi din nou foarte pronunțată”, a arătat Silviu Pojar.