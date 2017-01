„Grand Venture” a adus 194.000 tone de minereu de fier la Constanţa

„Grand Venture” a adus 194.000 tone de minereu de fier la Constanța

În anul 1996, nava „Ocean Vanguard” demonstra că portul Con-tanța are capacitatea de a primi nave gigant. Ea a adus, în terminalul de la „Comvex”, o cantitate uriașă de minereu de fier: 189.000 tone. Abia după 4 ani, în anul 2000, acest reper pentru porturile de la Marea Neagră a fost depășit, când „SG Enterprise“ a descărcat o cantitate de 192.000 tone de minereu. Ieri, „Grand Venture”, un mineralier sub pavilion panamez, operat de „Mitsui OSK Shipping Europa” (cu sediul la Londra), a stabilit un nou record de transport pentru portul Constanța, aducând 194.000 tone de minereu. Colosul de oțel, construit în 2005, are capacitatea de 206.296 tdw, lungimea - 299,99 metri, lățimea - 50 metri și pescajul - 17,70 metri. Nava a venit din Brazilia și a acostat, ieri, după-amiază, în dana 81, în terminalul „Comvex”. Manevra de intrare în port și de acostare a fost realizată de pilotul firmei „Valmar“, asistat de remorcherele companiei „Coremar”. Agentul navei este „Idu Shipping”. Compania „Comvex” SA va executa operațiunea de descărcare cu ajutorul a 3 poduri de 50 tf, cu o capacitate de operare de 2.000 tone pe oră, a declarat directorul general Viorel Panait. Marfa este doar în tranzit prin portul Constanța. Din depozitele „Comvex”, ea va fi încărcată pe nave maritime și fluvio - maritime și va ajunge în Ucraina. Terminalul de minereu din portul Constanța aprovizionează cu materie primă nu doar combinatele siderurgice din România, ci și pe cele din Serbia, Ungaria, Austria și, mai nou, din Ucraina. Cantitățile de minereu pentru această din urmă țară sunt „absolut senzaționale“ afirmă Panait. Ponderea tranzitului în totalul materiei prime operate la „Comvex” a ajuns la circa 35%, cu mari posibilități de creștere. Această evoluție indică o schimbare de statut a portului Constanța. Dacă până de curând acesta constituia o platformă de redistribuire doar pentru containere, acum este și pentru produsele minerale.În anul 1996, nava „Ocean Vanguard” demonstra că portul Con-tanța are capacitatea de a primi nave gigant. Ea a adus, în terminalul de la „Comvex”, o cantitate uriașă de minereu de fier: 189.000 tone. Abia după 4 ani, în anul 2000, acest reper pentru porturile de la Marea Neagră a fost depășit, când „SG Enterprise“ a descărcat o cantitate de 192.000 tone de minereu. Ieri, „Grand Venture”, un mineralier sub pavilion panamez, operat de „Mitsui OSK Shipping Europa” (cu sediul la Londra), a stabilit un nou record de transport pentru portul Constanța, aducând 194.000 tone de minereu. Colosul de oțel, construit în 2005, are capacitatea de 206.296 tdw, lungimea - 299,99 metri, lățimea - 50 metri și pescajul - 17,70 metri. Nava a venit din Brazilia și a acostat, ieri, după-amiază, în dana 81, în terminalul „Comvex”. Manevra de intrare în port și de acostare a fost realizată de pilotul firmei „Valmar“, asistat de remorcherele companiei „Coremar”. Agentul navei este „Idu Shipping”. Compania „Comvex” SA va executa operațiunea de descărcare cu ajutorul a 3 poduri de 50 tf, cu o capacitate de operare de 2.000 tone pe oră, a declarat directorul general Viorel Panait. Marfa este doar în tranzit prin portul Constanța. Din depozitele „Comvex”, ea va fi încărcată pe nave maritime și fluvio - maritime și va ajunge în Ucraina. Terminalul de minereu din portul Constanța aprovizionează cu materie primă nu doar combinatele siderurgice din România, ci și pe cele din Serbia, Ungaria, Austria și, mai nou, din Ucraina. Cantitățile de minereu pentru această din urmă țară sunt „absolut senzaționale“ afirmă Panait. Ponderea tranzitului în totalul materiei prime operate la „Comvex” a ajuns la circa 35%, cu mari posibilități de creștere. Această evoluție indică o schimbare de statut a portului Constanța. Dacă până de curând acesta constituia o platformă de redistribuire doar pentru containere, acum este și pentru produsele minerale.