Gradul de recuperare a datoriilor comerciale a scăzut sub 50%, în 2009

Într-o perioadă de criză, riscul de neplată al partenerului comercial crește, iar furnizorii sunt mult mai rezervați în a semna contracte cu clienți noi. „Cifrele privind întârzierile de plată au crescut semnificativ anul acesta. Dacă în 2005, perioada de întârziere a plății făcute de către partenerul comercial era undeva pe la 30 - 60 de zile, în 2009 perioada a crescut la peste 90 de zile. Rata recuperării creanțelor era în 2005 de 70% - 80%, anul acesta este de sub 50%. Sectoarele cu grad mare de risc de neplată la termen sunt reprezentate de industria textilă, construcții sau transporturi”, a declarat Ion Radu, manager BTL Design și colaborator „Coface”. „Coface” este un asigurator al firmelor care realizează tranzacții folosind creditul comercial. „Practic, Coface asigură vânzătorul că își va primi banii la timp de la partenerul comercial. Dacă cel care cumpără este un partener Coface, asiguratorul trimite un raport vânzătorului și arată că firma parteneră este demnă de încredere. Acest serviciu a fost lansat anul trecut, iar anul acesta, poate din cauza crizei, are un succes neașteptat în România”, a explicat Ion Radu. Dacă partenerul nu plătește, „Coface” va da vânzătorului 80% din contravaloare mărfii comercializate. Apoi, acționează în judecată firma cu restanțe și dacă recuperează banii, firma prejudiciată primește și restul de 20%. „În urma prăbușirii pieței imobiliare, datele au fost aspru revizuite, pentru a reduce gradul de risc de neplată. Spre exemplu, construcțiile mergeau foarte bine în 2007, dar acum, sectorul este îndatorat până peste cap. Deși valoarea garanțiilor a scăzut foarte mult, am impresia că băncile preferă în continuare să crediteze aceste firme și astfel, să devină un partener forțat. Totuși, rezervarea clienților de către bănci se face mult mai atent decât anii trecuți”, a precizat managerul firmei „BTL Design”. Pentru a actualiza baza de date și pentru o mai mare acuratețe, compania „Coface” va încerca să întocmească dosare bine fundamentate împotriva „țeparilor”. „Cei care nu au respectat regulile pieței trebuie să plătească. Lista va fi publică și va putea fi accesată de firme, pentru a evita eventualele neplăceri în materia de efectuarea plăților”, a concluzionat Ion Radu.