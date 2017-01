Gradul de îndatorare la bănci va scădea cu 5%

Bancherii români cred că noile norme de creditare impuse de Banca Națională a României nu vor avea un impact prea mare asupra activității băncilor comerciale. În primul rând, băncile au scăpat de povara testului de stress pentru fiecare client în parte, fiind obligate să facă numai o simulare de test, din care rezultă un grad de îndatorare personalizat, cu 5 – 10% mai mic ca acum. „Vor fi condiții un pic mai restrictive, însă fără un impact semnificativ. Începând cu luna octombrie, la calcularea gradului de îndatorare se va ține cont de dobânzile cele mai mari, din contract. Nu se mai pun la socoteală dobânzile promoționale din primele luni sau dobânda fixă din primul an, când în anul al doilea dobânda este variabilă”, spun oficialii Asociației Băncilor din România (ARB). Bancherii mai spun că noul regulament al băncii centrale va încetini procesul de acordare a creditelor, din cauza birocrației uriașe pe care o presupune. „Încetinirea creditării va fi princi-palul efect al noilor norme BNR, întrucât clienții vor trebui să vină cu foarte multe documente, care sunt greu de obținut. În principiu, nu se introduce un element de acordare prudentă a împrumuturilor, ci doar mai multă birocrație”, mai spun reprezentanții ARB. Într-un fel, măsura BNR este extrem de umană. Cine vrea într-adevăr un credit și este hotărât să ramburseze banii va merge cu siguranță la fisc și va sta câteva zile la coadă, pentru o adeverință. Cine nu are nevoie de bani în mod special, mai mult ca sigur nu va suporta aglomerația de la adminis-trația fiscală și va pleca acasă. În concluzie, cine vrea să scape de goana după documente și adeverințe are la dispoziție 45 de zile ca să ia banii băncilor și… să plătească rate plus dobândă o lungă perioadă de timp.