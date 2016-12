Gigantul „Costa Deliziosa” a adus peste două mii de turişti străini în portul Constanţa

1

Vizitati Terra Incognita !

Constanta este un paradis.Constanta este un loc unde ti-ai dori sa traiesti.Constanta este un paradis fiscal.Aici,toate creaturile lasate de Dumnezeu traiesc in pace si armonie.Constanta este taramul fagaduintei,este lumea lui Decebal Fagadau sau Imparatia Eternului Mazare.Aici gasiti o vegetatie luxurianta,maracini,musetel,papadii,palmieri in ghiveci si un ghiveci in arhitectura.Aici este lumea cainilor vagabonzi.Vizitati Mondo Canis ! Fauna este bagata:reptilieni,sacali,baroni,pisici,crocodili,papagali politici,cuci,curci proaste,gaini,furnicute,albinute,capuse, firme capusa,dansatori cu pene. Clima este blanda si relieful variat:gropi in asfalt,trotuare sparte,ziduri daramate,toalete ecologice infecte,afise,panori, vaporase,ancore,martisoare,rahati de caine,pipi de pisicuta.Aici este Raiul,aici este Iadul. Vizitati Terra Incognita !