Gigantul „Costa Deliziosa” a adus 2.620 de pasageri în portul Constanţa

Gigantul „Costa Deliziosa” a adus 2.620 de pasageri în portul Constanța

Orașul plutitor „Costa Deliziosa” este la a doua escală în portul Constanța, vizita de astăzi fiind programată între orele 6,45 și 19.Dacă prima oară a adus 2.115 turiști în străvechiul Tomis, de data aceasta are la bord 2.620 de pasageri, de pe toate meridianele lumii. Trebuie remarcat faptul că printre călători se află și 9 români.Agenții navei sunt Iulian Grosu și Alexandru Călin, din cadrul companiei „Idu Shipping & Services”. În timpul staționării din portul Constanța, mare parte dintre pasageri vor pleca în excursii pe uscat. Sunt programate plimbări prin București, Constanța și Delta Dunării, vizitarea cetății antice Histria și a altor obiective din județul nostru.Nava are un echipaj de 894 ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar (hotelier). Din această ultimă categorie fac parte și 19 conaționali de-ai noștri.„Costa Deliziosa” are cu lungimea de 293 metri, lățimea de 35 de metri, greutatea de 92.720 tone registru brut, care poate atinge o viteza maximă de 22,8 noduri. A fost construit în 2010, face parte din flota companiei „Costa Crociere” și este înmatriculat sub pavilion Italia.12 dintre cele 17 punți sunt pentru pasageri. Dispune de 1.130 de cabine, din care 662 cu balcon, 4 restaurante, 11 baruri, spa, săli de sport multifuncționale, piste în aer liber pentru jogging și role, cinematograf 4D, teatre, discoteci, bibliotecă, cazinou, teren de golf în aer liber, un centru de shopping și multe alte facilități. Este o îmbinare a luxului cu spiritualitatea, având expuse 340 de lucrări de artă originale și 4.756 de reproduceri.La bordul acestui gigant de oțel pot călători 2.800 de pasageri și un echipaj de 1.050 de persoane.Nava a început actualul voiaj pe 24 iunie 2013, la ora 17,19, când a părăsit portul Funchal (Insulele Madeira). A făcut escale la Malaga, Civitavecchia, Savona, Katakolo, Mykonos, Izmir și Istanbul.La Constanța, va mai veni pe 29 iulie, 22 august, 26 septembrie și 31 octombrie. Grație eforturilor depuse de administrația portului Constanța, de armatorul „Costa Crociere”, de agentul „Idu Shipping & Services” și tour-operatorul „Danubius Travel”, peste 20.000 de pasageri străini, aduși de nava „Costa Deliziosa”, vor vizita câteva destinații din România.