Ghidul de supravieţuire al turistului de pe litoral

Ghidul de supraviețuire al turistului de pe litoral

„Land of no choice”. Așa s-a chemat materialul despre Ro-mânia, scris de autoritățile din SUA, săptămâna trecută. Nu spunem că ar fi fost o încercare premeditată de terfelire a imaginii noastre, dar efectele nu au întârziat să apară. În acest week-end am vorbit cu mai mulți prieteni din Irlanda, Polonia și Olanda, care m-au anunțat cu voioșie că ei nu vin în România, fiindcă au auzit că vor fi jefuiți, că taximetriștii îi vor supra-taxa și că polițiștii îi vor forța să dea șpagă. Ca să fim sinceri, chestiile astea se întâmplă peste tot în lume. Poți fi jefuit la drumul mare în Rio de Janeiro și poți plăti 1.000 dolari la taxi în SUA, pentru că habar n-ai pe unde te plimbă respectivul șofer. E clar că și la noi se întâmplă astfel de mizerii, dar putem să îi ajutăm pe turiști să evite situațiile periculoase sau enervante. Citeam un articol extrem de transparent, scris de adminis-trația din Beijing, în care turiștii erau sfătuiți să evite mijloacele de transport în comun, „pentru că este aglomerație și frig pe timp de iarnă și aglomerație și căldură pe timp de vară”. Adaptat la Constanța, sfatul ar suna cam așa - cumpărați bilet, compostați-l, țineți-vă banii și actele în buzunarele din față (nicidecum în borsete atârnate la gât sau în portofele băgate în buzunarele de la spate), evitați să circulați când este extrem de aglomerat. În al doilea rând, nu circulați cu taxiurile-fantomă, care sunt foarte ușor de reperat, în special în zona gării. Apoi, țineți minte că de la gară în Mamaia se ajunge drept, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Orice altă rută ocolitoare este greșită. În legătură cu alimentația publică, regulile de urmat sunt de bun simț: nu intrați în orice speluncă, alertați OPC-ul în caz de nereguli, pentru a-i scuti și pe alți turiști de neplăceri. Dacă ați venit la mare cu valută, aveți grijă la casele de schimb valutar. Verificați cu atenție afișele și cursurile zilei, citiți înainte de a semna actele de confirmare a tranzacției. Este indicat să mergeți la un hotel și să ocoliți orice ofertă de cazare improvizată. Poate fi mai ieftin, poate fi mai confortabil, dar nu este mai sigur. Dacă sunteți cu mașina, respectați măcar în vacanță regulile. Nu vă grăbiți nicăieri, deci n-aveți niciun motiv de a goni ca bezmeticii. Practic, nici nu prea aveți cum, pentru că este destul de aglomerat. Dacă vă întâlniți cu reprezentanți ai Poliției Rutiere… ei bine, chiar dacă vă vine să râdeți și să le întindeți o bancnotă de 50 lei, doar ca să îi speriați puțin, este indicat să vă abțineți. Pe timp de noapte, evitați plimbările romantice prin ganguri sau prin zone neluminate. Este o regulă care se aplică în TOATE orașele lumii. Dacă mergeți în cluburi, discoteci și terase, rețineți faptul că veți avea parte de prețuri pe măsură. De asemenea, din experiență am învățat că riști să iei bătaie dacă nu respecți codul vestimentar al locului. Informați-vă în prealabil. Orice alte sfaturi care ne-au scăpat sunt binevenite la adresa www.cugetliber.ro.