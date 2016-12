Ghid privind locurile de refugiu pentru navele în dificultate

Armatorii europeni au aprobat îndrumările operaționale ale UE privind locurile de refugiu pentru navele aflate în primejdie, pe mare. Îndrumările au fost produse de grupul de cooperare privind locurile de refugiu, care reunește statele membre, Comisia Europeană și reprezentanții industriei shipping-ului.Lucrările la aceste linii directoare au început în urma incidentului în care a fost implicată nava „MSC Flaminia”. În urma incendiului de la bordul ei, nava sub pavilion german a fost lăsată în derivă, în largul mării, timp de mai multe săptămâni, până când Germania i-a permis să intre în apele sale teritoriale.Incidentul a demonstrat că, în ciuda dispozițiilor prevăzute în Directiva 2009/17 / CE de modificare a Directivei 2002/59 / CE de instituire a sistemului de monitorizare a traficului navelor (VTMIS) nu a existat o aplicare uniformă directivei.Incidentul a evidențiat, de asemenea, necesitatea de a consolida cooperarea dintre statele membre atunci când se confruntă cu o navă care are nevoie de asistență.Orientările operaționale adoptate vizează furnizarea de orientări practice pentru diferitele părți implicate atunci când au de a face cu o navă care are nevoie de asistență, astfel încât să existe o aplicare uniformă a dispozițiilor directivei VTMIS. De asemenea, vizează consolidarea cooperării între toate părțile implicate.