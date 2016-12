Gheţurile pun la grea încercare navigaţia din Marea Azov

Ghețurile pun la grea încercare navigația din Marea Azov

În această iarnă, două nave au fost afectate de ghețurile din Marea Azov. Pe 15 decembrie, cargoul „Sandra II” a suferit o spărtură în coca, în zona tancului de balast. Nava se deplasa în urma unui spărgător de gheață, care îi deschidea calea. Incidentul a avut loc la scurt timp după plecarea din portul Azov. Cargoul era în drum spre Turcia, cu 3.000 tone de grâu la bord. Nava urma să ajungă la Eysk, pentru reparații. „Sandra II” are capacitatea de 3.134 tdw, a fost construită în 1976, este înmatriculată sub pavilion St. Kitts, iar manager este o firmă rusească.În dimineața zilei de 20 decembrie, cargoul „Aspro” a urcat pe o banchiză, în timp ce tranzita Canalul Eysk. Nava are capacitatea de 3.260 tdw, a fost construită în 1974 și este înmatriculată sub pavilion Cambogia.