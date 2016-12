Gepeto, o investiţie de 12 milioane de euro în mezeluri de calitate

Gepeto, o investiție de 12 milioane de euro în mezeluri de calitate

Ştire online publicată Vineri, 17 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La 15 km de Constanța, în localitatea Lumina, își desfășoară activitatea, de mai bine de 12 ani, cea mai mare fabrică de mezeluri din Dobrogea. Renumită pentru calitatea și prospețimea produselor sale, Gepeto a devenit de-a lungul timpului un punct de reper pe piața națională, dar și internațională de profil. Cu o producție de peste 30 tone de mezeluri pe zi, Gepeto mizează zi de zi pe calitate, gust și siguranța pentru consumatori. Pentru a afla mai multe despre producătorul numărul 1 de mezeluri din Constanța, am stat de vorbă cu președintele Consiliului de Administrație al S.C. GEPETO S.R.L., Costică Marin. - Ce servicii oferă fabrica publicului larg? - Unitatea noastră oferă consumatorilor de pretutindeni carne proaspătă, refrigerată, carne tocată și preparate din carne. - De ce este Gepeto numărul 1 pe piața constănțeană? - Grija pe care o acordăm în stabilirea rețetelor, în selecționarea cărnurilor și a condimentelor se reflectă în calitatea produselor noastre, face diferența între noi și ceilalți. În fabrică, toată carnea, de porc, vită, oaie și pui este atent selecționată, încercând ca de fiecare dată calitatea să fie aceeași. Faptul că orașul Constanța consumă produsele noastre este o dovadă în plus că facem lucrurile bine, că prospețimea produselor ajunge la consumatorul final. - Unde vă pot găsi consumatorii? - Consumatorii ne pot găsi în lanțul propriu de magazine; în acest sens am dezvoltat o rețea de 20 de magazine, situate în toate piețele orașului unde oferim atât mezeluri, cât și carne refrigerată de porc, vită, pui, curcan. Consumatorii pot fi siguri de calitatea produselor noastre și de prospețimea acestora și prin faptul că aprovizionarea se face de două ori pe zi, cu mașini proprii, respectând toate regulile de igienă și lanțul de frig impus. De asemenea, produsele Gepeto pot fi găsite și în magazinele obișnuite, așa-zisele magazine de cartier. - Numai în Constanța vă găsim? A ajuns Gepeto și peste hotare? - Distribuția este proprie, în acest sens am dezvoltat un parc auto cu peste 60 de autoutilitare izoterme ce străbat zi de zi județe precum: Constanța, Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău, Neamț, București, Prahova, Brașov, Dolj, Teleorman, Vâlcea pentru a ne transporta produsele. De asemenea, există o relație între Gepeto și țări din Comunitatea Europeană: Spania, Italia, Cipru, Grecia. Avem livrări săptămânale către firme din aceste țări. - Cum traversează Gepeto peri-oada actuală de criză? - Criza se simte în toate domeniile și bineînțeles că nici noi nu suntem o excepție în acest sens. Încercăm să ne păstrăm clienții deja câștigați și să oferim în permanență un plus în calitatea produselor. Umărul la acest lucru îl pune echipa tehnică ce este formată numai din personal calificat, cu expe-riență în domeniu, ce monitorizează permanent toate punctele cheie ale fluxului de producție având informații în timp real despre parametrii și stadiul în care se află produsul în curs de prelucrare. Acest lucru este posibil și datorită utilajelor performante de ultimă generație, ce au necesitat numai în ultimii doi ani o investiție de peste 2 milioane de euro. Pe această cale mulțumim finanțatorului nostru tradițional, Banca Transilvania, care a avut încredere și viziune în proiectele Gepeto, împreună reușind să ajungem aici. - Cum vă înțelegeți cu autoritățile locale? - Avem o relație foarte bună cu autoritățile locale, cărora le mulțumim pe această cale pentru că au pus umărul la clădirea unei afacere solide și de succes.