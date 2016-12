Gazprom a început, astăzi, să pompeze gaz în conducta Nord Stream

Ştire online publicată Marţi, 06 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Gazprom a început, astăzi, să pompeze gaz în conducta Nord Stream, ale cărei costuri se ridică la 11 miliarde de dolari, și care leagă Germania și Rusia, pe sub Marea Baltică, transmite Agerpres.Cererea pentru gaze naturale în Europa este așteptată să crească cu 200 miliarde de metri cubi în următorul deceniu, a declarat directorul general al Gazprom, Alexey Miller la o întâlnire cu premierul Vladimir Putin. Primul gazoduct, cu o capacitate anuală de 27,5 miliarde de metri cubi, va fi gata pentru livrări în octombrie. Acțiunile Nord Stream AG sunt deținute de Gazprom (51%) și companiile germane Wintershall Holding și E.ON Ruhrgas, câte 15,5% fiecare, firma olandeză Gasunie și cea franceză GDF Suez, câte 9% fiecare. Gazoductul, care ocolește Ucraina, Belarus, Polonia și alte state de tranzit pentru gazele rusești exportate în Europa, ar putea fi finalizată în 2012. Nord Stream va fi capabilă să asigure livrări de gaze naturale suficiente pentru aprovizionarea a 26 de milioane de locuințe în Europa, atunci când va ajunge la capacitate maximă, în 2012. Gazoductul reprezintă prima legătură directă între Europa Occidentală și Rusia, care furnizează aproximativ 25% din gazul folosit în UE. Lansarea Nord Stream va priva Ucraina, care în prezent are o dispută cu Rusia privind prețul gazelor naturale, de drepturile exclusive de tranzit, a declarat premierul Vladimir Putin. „Ucraina este vechiul nostru partener tradițional. Ca orice țară de tranzit este tentată să beneficieze de poziția sa de tranzit. Acum aceste drepturi exclusive dispar. Relațiile noastre vor deveni mai civilizate”, a apreciat oficialul rus. Primul tronson al gazoductului, care este construit de Gazprom împreună cu E.On Ruhrgas, Wintershall, Gasunie și GDF Suez, ar urma să devină operațional din punct de vedere tehnic în toamna lui 2011, în timp ce primele livrări de gaz către consumatori sunt planificate pentru începutul lui 2012. Capacitatea primului tronson nu va depăși, probabil, 27 de miliarde de metri cubi pe an, urmând ca întreaga capacitate de 55 de miliarde de metri cubi să fie atinsă de Nord Stream la finalizarea celui de-al doilea tronson.