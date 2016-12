Gazoductul Nord Stream va fi pus în funcţiune la 8 noiembrie

Gazoductul Nord Stream va fi pus în funcțiune la 8 noiembrie

Ştire online publicată Luni, 03 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia va pune în funcțiune la 8 noiembrie gazoductul Nord Stream, care urmează să aprovizioneze în mod direct Europa occidentală, traversând Marea Baltică, a anunțat astăzi președintele gigantului rus Gazprom, Aleksei Miller, citat de Agerpres.„Astăzi pot să vă spun exact când va fi pus în funcțiune gazoductul. Va fi pe data de 8 noiembrie. Construcția primei conducte este gata, în prezent se lucrează la punerea sub presiune a conductei”, a precizat Miller, în cursul unei întâlniri cu premierul Vladimir Putin, conform paginii de internet a guvernului.Gazoductul cu o lungime de 1224 km a fost inaugurat la 6 septembrie de premierul rus, la stația de compresiune de la Portovaia, lângă Vîborg, la Marea Baltică. Atunci, în conductă a fost injectat gaz tehnic, o etapă cheie înainte de pomparea gazului natural destinat consumatorilor.Un prim tronson al conductei, care a fost terminat în mai, are capacitatea de 27.5 miliarde de metri cubi, iar până la sfârșitul lui 2012 se prevede finalizarea celui de-al doilea.Aleksei Miller a menționat că s-au construit până acum peste 700 de kilometri din gazoduct, adică 60% din lungimea totală.El a precizat că va fi efectuat un control de mediu la primul tronson, în cadrul unui program care va costa 40 de milioane de euro pe trei ani, și a amintit că s-au cheltuit circa 100 milioane de euro pentru construcția acestuia.Nord Stream urmează să permită transportul a 55 miliarde de metri cubi de gaz pe an de la Vîborg până în orașul german Greifswald, trecând prin apele teritoriale ale Rusiei, Finlandei, Suediei, Danemarcei și Germaniei.