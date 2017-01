Gazoductul dintre România şi Bulgaria va fi gata în luna august, cu o întârziere de patru ani

Gazoductul dintre România și Bulgaria va fi gata în luna august, cu o întârziere de patru ani

Ştire online publicată Duminică, 12 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Gazoductul Giurgiu-Ruse pe sub Dunăre, care leagă rețelele de gaze dintre România și Bulgaria, va fi gata în luna august, iar primele importuri și exporturi de gaze vor avea loc din acest an, se arată în datele transmise de transportatorul național de gaze Transgaz, la solicitarea News.ro.Conducta de gaze trebuia să fie finalizată încă din anul 2012, dar proiectul a întârziat din cauza procedurilor privind subtraversarea Dunării.„Termenul de finalizare a lucrării este august 2016. Conducta de interconecatare Giurgiu-Ruse se poate utiliza în ambele sensuri de curgere a gazului, import/export (revers flow)”, se arată în răspunsul Transgaz, la solicitarea News.ro.Conducta va putea fi folosită atât pentru importuri, cât și pentru exporturi de gaze naturale. Cu toate acestea, într-o primă fază, interconectorul va avea o capacitate limitată de export până la finalizarea proiectului BRUA, „proiect care aduce schimbările necesare în SNT pentru a susține volumele de export preconizate de specificațile tehnice ale interconectorului”, precizează Transgaz.După finalizarea interconectării urmează umplerea conductei și verificarea din punct de vedere metrologic a aparatelor de măsură din stația de măsurare gaze (SMG).„Conform reglementărilor europene, este obligatorie încheierea unui Acord de Interconectare între Transgaz și Bulgartransgaz pentru stabilirea în comun a regulilor tehnice și comerciale de operare a noului Punct de Interconectare Giurgiu - Ruse”, mai spun reprezentanții Transgaz.Primele importuri și exporturi de gaze prin conducta Giurgiu-Ruse vor avea loc, cel mai probabil, începând cu anul gazier 2016-2017.Rezervarea de capacitate se va face pe bază de licitație, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 984/2013 de stabilire a unui cod de rețea de alocare de capacitate (CAM NC), a cărui aplicare a devenit obligatorie din 1 noiembrie 2015, pentru punctele de interconectare care fac legătura între două țări membre UE.„Serviciile de transport care vor fi oferite în Punctul de Interconectare Giurgiu-Ruse, respectiv nivelurile de capacitate fermă și întreruptibilă disponibile, în ambele direcții, pe tipurile de produse standard prevăzute de Regulament, precum și detaliile legate de rezervarea acestora (...) vor fi făcute publice pieței în timp util pe site-ul Transgaz, în funcție de finalizarea lucrărilor de interconectare”, arată Transgaz.În 6 aprilie 2016, transportatorii de gaze din România și Bulgaria, Transgaz și Bulgartransgaz, au semnat contractul cu compania Habau PPS Pipeline Systems SRL, câștigătorul procedurii de achiziție publică, derulate în conformitate cu legislația bulgară privind „construirea conductei principale DN 500 de traversare (inclusiv subtraversare) a fluviului Dunărea în vederea interconectării sistemelor de transport gaze naturale din Bulgaria și România”.Transgaz a transportat anul trecut o cantitate de 12,38 miliarde metri cubi gaze, în scădere față de 2014, când prin conductele companiei a fost transportată o cantitate de 13,08 miliarde mc de gaze.Scăderea volumului de gaze naturale vehiculate prin Sistemul Național de Transport (SNT) în anul 2015 față de anul 2014 a fost cauzată de reducerea consumului de gaze naturale, spun reprezentanții companiei.Din totalul gazelor vehiculate, consumul de gaze naturale prin SNT a fost de 83,5% în 2015 și de 82,7 % în anul 2014.Volumele de gaze naturale transportate către consum nu reprezintă totalul consumului în România din anul respectiv, la aceste volume adăugându-se și volumele de gaze naturale din livrările directe de la producătorii de gaze naturale, volume care nu sunt transportate prin infrastructura SNT.Diferențele dintre totalul volumelor vehiculate prin SNT și volumele transportate la consum sunt reprezentate de volumele transportate către depozitele de înmagazinare, consumul tehnologic al Transgaz și de exportaturi.Transgaz, un monopol al transportului de gaze naturale din România, este controlat de stat, prin Ministerul Economiei, care deține 58,5% din acțiuni.Compania este listată la Bursa de Valori București și are o valoare de piață de 3,3 miliarde lei (736 milioane euro), la ultimul preț de închidere, de 282 lei / acțiune.