Gazele de şist din Dobrogea. Greenpeace dă în judecată statul român

Gazele de șist din Dobrogea. Greenpeace dă în judecată statul român

Greenpeace CEE România, alături de alte organizații non-guvernamentale, a introdus la sfârșitul lunii trecute la Guvernul României o plângere prealabilă în vederea revocării Hotărârilor de Guvern care au aprobat cele patru acorduri petroliere de concesiune pentru explorare / dezvoltare / exploatare încheiate între ANRM și Chevron pentru perimetrele EX 18 - Vama Veche, EX 19 - Adamclisi, EX 17 - Costinești, respectiv EV - 2 Bârlad.„Demersurile demarate de cele cinci ONG-uri (…) au reale șanse de reușită. În cazul în care Guvernul nu revocă Hotărârile de Guvern atacate, urmează ca instanțele de judecată să constate nulitatea acestora. Amplul proces colectiv început odată cu plângerea prealabilă depusă la Guvernul României trebuie să demonstreze că inte-resele cetății nu sunt stabilite de corporații sau de lobbyștii acestora, ci de cetățenii care suportă consecințele fracturării hidraulice”, a precizat avocatul care a depus plângerea prealabilă, Gheorghe Piperea.Iată și cu ce exemple își justifică acțiunea reprezentanții Greenpeace: Potrivit acestora, în Franța, în primăvara anului 2011 Parlamentul a interzis explorarea și exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică. Ulterior, Guvernul a anulat drepturile de explorare a gazelor de șist acordate în 2010. În Bulgaria, deși în iunie 2011 Guvernul acordase dreptul companiei Chevron să înceapă operațiuni petroliere de identificare a unor zăcăminte de gaz neconvențional folosind metoda de fracturare hidraulică în zona Novi Pazar din nord-estul Bulgariei, în urma intensei opoziții a organizațiilor neguvernamentale și comunității locale, Parlamentul bulgar a interzis folosirea metodei de fracturare hidraulică, precum și a oricărei tehnologii similare, în explorarea și exploatarea gazelor și petrolului.