Gătitul nu mai e ce-a fost odată. Vasele cu turboinducţie au intrat în bucătării

Gătitul nu mai e ce-a fost odată. Vasele cu turboinducție au intrat în bucătării

De la an la an se dă o importanță tot mai mare ideii de dietă echilibrată, prin adoptarea unui stil de gătit sănătos. Specialiștii atrag atenția că un mod greșit de pregătire a alimentelor nu doar că reduce calitatea nutritivă a acestora, ci poate face mult rău. De exemplu, temperaturile înalte (prepararea la grătar sau prăjirea), precum și expunerea îndelungată la surse de căldură pot cauza disiparea anumitor vitamine și, mai mult, formarea de substanțe nocive. De asemenea, vitaminele hidrosolubile și sărurile minerale se pierd dacă se utilizează o cantitate prea mare de apă la gătit, în timp ce adăugarea de grăsimi duce la creșterea efectelor negative asupra greutății corporale, și implicit asupra sănătății.Iar cum românii par să fie din ce în ce mai interesați de aceste aspecte, s-au găsit și oameni cu idei și soluții. Anul trecut au fost lansate pe piață unele dintre cele mai performante vase pentru gătit. Bazate pe o tehnologie revoluționară, Turboinducția, aceste vase sunt rezultatul colaborării de peste trei ani între un italian, Walter Cartossi (proprietarul fabricii în care acum se fac produsele) și un constănțean, Adrian Sasu, directorul de vânzări al companiei Capra Nera . Au obținut patentul la nivel mondial în iunie 2012, an în care a și fost lansată o serie întreagă de vase de gătit cu Turboinducție.Vasele cu Turboinducție sunt ideale pentru gătirea alimentelor în cele mai bune condiții: alimentele sunt gătite fără a fi alterate ca gust, culoare sau formă, își păstrează elementele nutritive și se prepară fără a adăuga apă, sare sau ulei. Iată și cum este posibil: vasele sunt făcute cu o bază capsulară termo - conductoare ce constă dintr-un strat de aluminiu care este complet închis într-o capsulă de oțel inoxidabil austenitic. Transmisia de căldură este asigurată de un proces tehnologic avansat numit Impact Bonding System, ce presupune aplicarea unei presiuni de câteva mii de tone pentru a obține fuziunea perfectă a oțelului cu moleculele de aluminiu. În timpul utilizării vasului, căldura este acumulată datorită stratului gros al bazei capsulare și este redistribuită apoi în interiorul vasului, gradual și uniform, făcând posibilă gătirea fără apă sau grăsimi.Vasele cu turboinducție au fost lansate în urma unor studii și cercetări elaborate în decursul celor trei ani de colaborare. "Toate aceste studii au inclus nu numai analiza performanței vaselor și alegerea metalelor valoroase potrivite pentru o calitate excepțională, ci și studii de marketing, care au presupus aflarea unor detalii legate de posibilii cumpărători. Am aflat ce vor ei și atunci e clar că am putut să le oferim ceea ce își doresc, drept pentru care au fost întâmpinate cu un entuziasm enorm, de care se bucură și în prezent", a explicat Adrian Sasu.Aceste vase de gătit sunt comercializate, deocamdată, exclusiv în România, dar s-a luat în calcul și promovarea lor peste graniță.