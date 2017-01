Garsoniere la preţ de apartament, în Constanţa

Garsoniere la preț de apartament, în Constanța

Constănțenii au devenit foarte atenți la ceea ce cumpără, spun agenții imobiliari, atunci când vine vorba despre locuințe. Principalul factor: criza, cea care a mai așezat piața din acest punct de vedere, bineînțeles în favoarea celor care erau în căutarea unei case. Dacă în perioada de boom imobiliar se cumpăra aproape orice, la niște prețuri exorbitante, acum locuin-țele așa numite „de lux”, catalogate astfel de multe ori fără motive temeinice, ori fără prea multe, îngroașă portofolii agențiilor imobiliare și… cam atât.Poate printre cele mai „vitregite” de soartă sunt garsonierele mari, de 40, 40 și ceva de metri pătrați, multe cu îmbunătățiri de actualitate, situate în zone foarte bune. Prea puțini sunt însă interesați de ele, și asta deoarece costă peste 40.000 de euro. Multe stau de peste un an pe piață, iar agenții imobiliari nu sunt deloc optimiști. Spun că multe este posibil să mai stea încă pe-atât, dacă proprietarii nu vor lăsa din preț. Constănțenii se gândesc acum mai mult în perspectivă, spun agenții imobiliari. Chiar dacă suprafața unei astfel de garsoniere este destul de generoasă, confortul pentru cumpărători înseamnă cel puțin două camere, chiar dacă ar dispune de aceiași 40 de metri pătrați. Iar prețurile pentru un apartament chiar și cu o suprafață mai mare, situat însă nu la bulevard, și poate într-o zonă nu atât de bine cotată, pot fi chiar mai mici.Mai mult, nu de puține ori proprietățile sunt supraevaluate. Iată și un exemplu concret: este vorba despre o garsonieră de 36 de metri pătrați, așadar nu chiar foarte mare, fără îmbunătățiri, situată la ultimul etaj al unui bloc cu trei nivele. La capitolul atuuri, intră faptul că se găsește în centru, pe strada Ștefan cel Mare, și că are și un balcon de cinci metri pătrați, dar prețul, de 41.000 de euro, pare să-i fi alungat până acum pe clienți. Garsoniera a fost scoasă la vânzare în primăvara lui 2010, iar după cum merg lucrurile în ceea ce privește finanțarea, dar și preferințele constănțenilor, probabil că va mai sta ceva timp.Prețuri mari, clienți zeroTotuși, pentru constănțenii care țin morțiș să stea într-o garsonieră mare, și nu într-un apartament pe care ar da aceiași bani, zonele Faleză Nord, Tomis Nord și Stadion sunt cele în care găsim acum cele mai multe oferte de apartamente cu o cameră de peste 40 de metri pătrați și de peste 40.000 de euro. Totuși, ce alte atuuri, în afară de suprafața mare au aceste locuințe? Multe, niciunul, făcând comparație cu apartamentele scoase la vânzare, la aceleași sume. Fie că vorbim despre o cameră sau mai multe, majoritatea constănțenilor care și-au scos casele la vânzare au ales să le renoveze, în speranța că vor găsi mai repede un cumpărător. De exemplu, în Faleză Nord, o garsonieră de 43 de metri pătrați, cu balcon, costă acum 43.000 de euro. Aceasta, ca majoritatea celor din zonă scoase la vânzare, cu aproximativ aceeași suprafață, are totuși un plus: vederea la mare.În Tomis Nord se poate și mai scump. Una dintre cele mai piperate garsoniere care își caută un nou proprietar costă 46.000 de euro. Culmea, are doar 30 de metri pătrați, dar probabil proprietarul mizează pe faptul că blocul este construit în urmă cu nici patru ani. De aproximativ 12 luni este pe piață, dar „pretendenții” se lasă așteptați.Și cei care ar opta pentru zone ca Dacia, Pod Butelii sau chiar Inel II, bineînțeles cu aceleași prețuri, au de unde alege. Partea bună ar fi că majoritatea vânzătorilor sunt dispuși să mai taie din pretenții. Deocamdată însă n-au cu cine negocia.