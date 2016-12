Garda Financiară nu mai numără castraveţii, micii şi gogoşile

Garda Financiară nu mai numără castraveții, micii și gogoșile

„Sunt foarte mulți funcționari publici, suntem conștienți de acest lucru. Unii nu mai corespund din punct de vedere profesional. O parte dintre noi am fost testați foarte des, dar sunt colegi în Garda Financiară care nu au mai fost testați de acum 20 de ani, de la înființarea instituției. Poate că nu mai corespund” - afirmă Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța.Secția constănțeană va rămâne cu 39 de posturi dintr-un total de 60. A reușit să mai salveze 6 locuri de muncă, față de programul de reorganizare inițial. Cu un efectiv redus cu o treime, secția va trebui să fie cel puțin la fel de eficientă ca și până acum. „Nu ne lăudăm, dar suntem printre cele mai performante secții din țară, prin prisma rezul-tatelor obținute. Este responsabilitatea mea directă să mențin eficiența acestei structuri” - afirmă comisarul șef.Una este dorința și alta e putința. Cum poți să fii performant când fenomenul evaziunii fiscale continuă să fie ridicat, iar numărul celor care controlează se reduce?„Vom schimba strategia - afirmă Cristian Radu. Va trebui să ne orientăm spre acele societăți care, într-adevăr, sunt predispuse la evaziune fiscală. Era o greșeală că, de cele mai multe ori, mergeam la micii comercianți, că eram preocupați mai curând de mica evaziune fiscală. Puse cap la cap, micile cazuri ne conduc tot la marea evaziune. Vom încerca să nu mai ajungem atât de des la cei mici. Îi vom determina să conștientizeze că trebuie să fiscalizeze toate veniturile. Anul trecut am avut peste 800 de suspendări de activitate, aproape trei pe zi, pentru că nu erau operate toate vânză-rile în casa de marcat. Dacă patiseria de la colțul străzii eliberează bonuri fiscale și fiscalizează toate veniturile, nu avem ce să căutăm acolo, decât o dată la câțiva ani, când apar probleme majore. Rolul Gărzii Financiare nu este să numere castraveții, micii și gogoșile buticarilor ori șezlongurile de pe plajă, dacă au fost înregistrate în casele de marcat. De aici s-a plecat la această reorganizare. Ne vom ocupa de marii evazioniști.”Comisarul șef afirmă că ideea reorganizării Agenției Naționale de Administrare Fiscală are în vedere, printre altele, reducerea numărului de hârtii, pe care trebuie să le întoc-mească agentul economic, și de controale, pe care trebuie să le suporte: „Să ne punem și în postura agentului economic - spune comisarul șef. Ce să facă mai întâi, să atragă clienți sau să facă hârtii, acte? Rolul lui este să facă afaceri, profit, ca să poată să-și achite taxele și impozitele. Haideți să-l ajutăm, să achite o taxă anuală și să nu-l mai plimbăm pe la ghișee. Organele de control ar trebui să meargă la agentul economic doar când constată că nu a plătit. Oamenii nu trebuie sufocați cu controale, care se suprapun de multe ori. Sunt multe instituții și multe controale.”