Garda Financiară Constanţa „muşcă“ mai rău, înainte de „eutanasiere“

In complexul comercial Tomis 2 exista un magazin specializat in vanzarea Legume Fructe care are case de marcat dar ele nu elibereaza bonuri fiscale. Se spune ca patronul acestui magazin este lucrator la Garda Financiara. In loc de firma magazinul a afisat de curand o copie a certificatului de inregistrare pe geam. Mai nou in loc de chitanta fiscala se lipeste pe punga de plastic cu legume un fluturas cu greutatea produsului.