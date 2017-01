Garda Financiară Constanţa a închis 383 de puncte de lucru şi a întocmit 76 de sesizări penale

3

Am vazut strungari miliardari

Zilele trecute am avut nevoie de un mester strungar. Cred ca in tot orasul nu gasesti mai mult de trei strungari particulari. Am gasit in sfarsit unul. "Nu mai lucrez domnule" mi-a spus strungarul. "Am datorii la Fisc.Fiscul m-a pus sa semnez ca nu am voie sa mai lucrez si m-a amenintat ca ma rastigneste daca ma prinde cu usa dechisa la atelier " a spus mesterul. Domn Ponta, dumneata ai auzit de strungari miliardari ? Strungarul asta muncea ca sa-si intretina familia. Punct ! Domn Ponta,pe mesterul asta il gasesti la o coada pentru somaj si la o coada pentru subventii sau ajutoare sociale. E bine asa ?