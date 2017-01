Garda Financiară a tras pe dreapta transporturile dubioase de mărfuri

Activitatea Gărzii Financiare Constanța în luna ianuarie s-a concretizat cu amenzi totale de 1.400.600 lei, confiscări de sume și bunuri în valoare de 91.933 lei și trei sesizări penale, întocmite pentru un prejudiciu însumat de 61.443 lei. „Am continuat verificările privind dotarea și utilizare caselor de marcat electronice fiscale de către agenții economici. Am făcut mai multe deplasări în județ și am aplicat amenzi de 21.000 lei. Activitatea a nouă societăți comerciale a fost suspendată, din cauza lipsei sau neutilizării casei de marcat”, spune Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța. Astfel, în comuna Ciocârlia, la punctul alimentar al SC Danadi Mih Tran SRL, comisarii au descoperit că se comercializau băuturi alcoolice netimbrate. S-au confiscat 93 de litri de alcool, s-a aplicat o amendă de 20.000 lei și s-a suspendat activitatea firmei pe o perioadă de trei luni. În urma verificărilor efectuate la SC La Tuz Sistem SRL din Constanța, s-a constatat că firma comercializase, în perioada septembrie-octombrie 2007, 523,34 tone de bitum rutier, către o societate din Bacău. Firma constănțeană nu funcționa însă la sediul social declarat și avea deja o sesizare penală, întocmită încă din 2005. Cum nu au putut verifica evidențele financiar-contabile, comisarii Gărzii Financiare au calculat un prejudiciu total, adus bugetului de stat, de 192.589,61 lei. „În ianuarie, am efectuat mai multe controale la punctele de trecere a frontierei Vama Veche, Ostrov și Negru Vodă, împreună cu Poliția de Frontieră și Direcția Regională Vamală. Am verificat documentele de însoțire a mărfurilor, la mijloacele de transport aflate în tranzit”, mai spune Cristian Radu. 53 de camioane care transportau produse diverse din Bulgaria și Ungaria (616.670 kilograme grâu, 237.500 kilograme floare-soarelui, 140.000 kilograme porumb, 110.000 kilograme făină, 30.100 kilograme fier beton) sunt acum indisponibilizate, până când comisarii Gărzii Financiare vor definitiva controlul asupra legalității documentelor de proveniență.