Garda Financiară a „stins” afacerile cu ţigări şi alcool

Garda Financiară a „stins” afacerile cu țigări și alcool

Deși amenzile aplicate celor care comercializează țigări și băuturi alcoolice netimbrate sunt destul de mari, fenomenul nu poate fi stopat, spun reprezentanții Gărzii Financiare Constanța. Astfel, în urma unui control în zona „Abator", renumită în Constanța pentru tranzacțiile „dubioase" cu țigări și alcool, comisarii Gărzii Financiare au găsit, la sediul SC Nelu Crin-M SRL 138 de pachete de țigări și mai multe sticle de whisky nemarcate. Produsele au fost confiscate, a fost aplicată o amendă contravențională de 20.000 lei iar activitatea societății a fost suspendată pentru 30 de zile. Și SC Styl Com SRL a fost amendată cu 20.000 lei pentru că vindea băuturi alcoolice fără banderole fiscale. Mai mult, societății i-a fost suspendată activitatea pentru 3 luni. În ultima lună, Garda Finan-ciară a controlat și magazinul comercial din localitatea Mereni, din județul Constanța, aparținând PF Eugenia Nedelcu, unde a constatat că nu exista un aparat de marcat electronic fiscal. În plus, s-au mai găsit și 85 de pachete de țigări scoase la vânzare, marcate necorespunzător. În total, amenda aplicată societății a fost de 70.000 lei, plus suspendarea activității pentru trei luni. Aceleași nereguli s-au descoperit și la SC Margulis SRL, barul din localitatea constănțeană Cumpăna, unde a fost aplicată o amendă de 35.000 lei, pentru comercializarea de băuturi alcoolice netimbrate. Au mai fost aplicate amenzi de 8.000 lei la SC Agrotin Prod SRL, SC Sonix Com SRL (ambele din Constanța) și SC Nicolvan Trade SRL din Basarabi, pentru lipsa casei de marcat electronice fiscale și a regis-trului de declare a banilor salariaților. Ca măsură complementară, activitatea celor trei firme a fost suspendată până la remedierea problemelor. În total, în luna septembrie au fost întocmite 12 dosare penale.